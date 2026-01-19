رحيل مصمم الأزياء الإيطالي فالنتينو غارافاني عن عمر يناهز 93 عاماً

أعلنت مؤسسة المصمم الإيطالي فالنتينو غارافاني عن وفاته عن عمر يناهز 93 عاما، وذلك عقب تقارير إعلامية إيطالية، وكتبت المؤسسة على حسابها على منصة إنستجرام: "توفي فالنتينو في منزله بروما محاطًا بأحبائه"، وسيقام عزاؤه يوم الجمعة.

ويعتبر فالنتينو أحد أشهر مصممي الأزياء الإيطاليين وأحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في عالم الموضة العالمية، وُلد عام 1932 في فوغيرا، بمقاطعة بافيا، وأظهر شغفًا كبيرًا بالفن والأناقة منذ صغره، ما دفعه لدراسة تصميم الأزياء أولًا في ميلانو ثم في باريس، في مدرسة الفنون الجميلة وغرفة نقابة الأزياء الراقية، كما عمل لدى دور أزياء فرنسية مرموقة، من بينها جان ديسيس وغي لاروش.

عودة فلانتينو

عاد فلانتينو إلى إيطاليا عام 1960 وأسس دار فالنتينو في روما، بالتعاون مع شريك حياته، جيانكارلو جياميتي، و من أبرز سمات أعماله اللون الأحمر الشهير "أحمر فالنتينو"، وهو لون قوي ونابض بالحياة أصبح رمزًا للدار ورؤيتها الجمالية.

كما ارتدت أشهر النساء وأكثرهن نفوذاً في العالم أزياء فالنتينو، بما في ذلك جاكلين كينيدي، أودري هيبورن، إليزابيث تايلور، صوفيا لورين وفي الآونة الأخيرة، حظي بإعجاب العديد من نجوم السينما والشخصيات الملكية العالمية.

وعلى مدار مسيرته المهنية، نال العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر في مهرجان البندقية السينمائي ووسام جوقة الشرف في فرنسا، ما يُعد دليلاً على تأثيره الثقافي والأنيق، وفي عام ٢٠٠٨، اعتزل عالم الموضة رسميًا بعرض أزياء لا يُنسى في باريس، متخليا عن إدارته الإبداعية للدار، لكنه لم يتخل عن مكانته كرمزٍ للموضة.