محافظ الوادي الجديد يتابع المشروعات التنموية والخدمية الجارية ببلاط

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بجولة تفقدية بمركز بلاط يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ حامد عبدالله رئيس مركز بلاط، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية؛ لمتابعة مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على معدلات التنفيذ.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف وتوسعة مدخل المدينة باتجاه مركز الخارجة التي تنفذها مديرية الطرق والنقل، حيث وجه بمتابعة إنشاء جزيرة وسطى بميدان بلاط؛ لتنظيم التدفقات المرورية وتأمين عبور المشاة، وتعزيز الهوية البصرية للميدان من خلال أعمال التشجير والإنارة العامة، وإنشاء ممشى سياحي بمواجهة مركز الشرطة.

كما تفقد مشروع "قرية الخير والنماء" الذي يضم ٩٢ منزلًا ريفيًا و٢٦٠ فدانًا زراعيًا لخدمة أهالي القرية كمجتمع متكامل، حيث استمع إلى مقترح أحد المواطنين بشأن إضافة غرفة سكنية بمنطقة أهالي قرية الخير والنماء القديمة، موجهاً بالبدء في تنفيذ "نموذج أولي" لتقييمه وتعميمه؛ تلبيةً لاحتياجات الأسر وتحقيقاً للاستقرار المجتمعي.