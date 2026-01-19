قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 220 سلاحًا ناريًا و375 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم خلال يوم

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 220 سلاحًا ناريًا، و375 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألفا و118 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
واستهدفت الحملة -التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة- مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 179 متهمًا، بحوزتهم 220 سلاحًا ناريًا، شملت رشاشين، و40 بندقية آلية، و23 بندقية خرطوش، و3 طبنجات، و151 "فرد محلي الصنع"، و10 آلاف و147 طلقة مختلفة الأعيرة، و49 خزينة متنوعة و255 قطعة سلاح أبيض.
كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 85 ألفا و118 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 363 حكم جنايات، و27 ألفا و889 حكم حبس جزئيًا، و4890 حكم حبس مستأنفًا، و40 ألفًا و47 حكم غرامات و11 ألفًا و929 حكم مخالفات.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 375 قضية مخدرات، ضمت 425 متهمًا، ضبط بحوزتهم أكثر من 31 كيلوجرامًا من مخدر البانجو، و213 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، و15 كيلوجرامًا من مخدر الهيروين، و49 كيلوجرامًا من مخدر الهيدرو، و10 كيلوجرامات من مخدر الاستروكس، و4 كيلوجرامات من مخدر البودر، و12 كيلوجرامًا من مخدر الايس، و7 كيلوجرامات من مخدر الشابو و4489 قرصًا مخدرًا.
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 16 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 15 متهمًا، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 285 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 21 ألفًا و969 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم.
كما أسفرت جهود الحملات عن إعادة 16 دراجة نارية، و5 سيارات مبلغ بسرقتها.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

