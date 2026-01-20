طرح محال وصيدليات ووحدات وقطع أراضِ بنشاط ورش بـ3 مدن جديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية وصيدليات، وقطع أراضٍ بأنشطة ورش فى 3 مدن جديدة وهى ( المنصورة الجديدة، أسيوط الجديدة ، ناصر الجديدة "غرب أسيوط") للبيع بجلسات للمزاد العلني خلال شهر فبراير المقبل.

وفي هذا الإطار، أوضح جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، في بيان له، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (۲۰م٢) إلى (٤٠م٢) بمراكز خدمات المنطقتين الثالثة والرابعة لعمارات مشروع جنة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 8/2/2026.

كما أشار جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة (غرب أسيوط)، إلى طرح (٥) محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (۲۰م٢) إلى (١٧م٢)، و2 وحدة إدارية ومهنية بمساحة (54م2) للوحدة بمنطقة عمارات سكن مصر ومركز خدمات الحي الأول بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد 15/2/2026.

وأوضح جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح صيدلية بمساحة (۳۸.۷۸)م2، و5 وحدات إدارية ومهنية٨ بمساحات تتراوح بين (۳۳ م2 إلى ٦٨ م٢)، و5 قطع أراض " ورش حرفية " بعددٍ من مناطق المدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين 16/2/2026.