قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طرح محال وصيدليات ووحدات وقطع أراضِ بنشاط ورش بـ3 مدن جديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية وصيدليات، وقطع أراضٍ بأنشطة ورش فى  3 مدن جديدة وهى ( المنصورة الجديدة، أسيوط الجديدة ، ناصر الجديدة "غرب أسيوط") للبيع بجلسات للمزاد العلني خلال شهر فبراير المقبل.

وفي هذا الإطار، أوضح جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، في بيان له، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (۲۰م٢) إلى (٤٠م٢) بمراكز خدمات المنطقتين الثالثة والرابعة لعمارات مشروع جنة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 8/2/2026.

كما أشار جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة (غرب أسيوط)، إلى طرح (٥) محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (۲۰م٢) إلى (١٧م٢)، و2 وحدة إدارية ومهنية بمساحة (54م2) للوحدة بمنطقة عمارات سكن مصر ومركز خدمات الحي الأول بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد 15/2/2026.

وأوضح جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح صيدلية بمساحة (۳۸.۷۸)م2، و5 وحدات إدارية ومهنية٨ بمساحات تتراوح بين (۳۳ م2 إلى ٦٨ م٢)، و5 قطع أراض " ورش حرفية " بعددٍ من مناطق  المدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين 16/2/2026.

الإسكان المجتمعات العمرانية مدن جديدة قطع اراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

أليو ديانج

فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب تشريعية البرلمان يطالبون بإرسال الاتفاقيات قبل عرضها للمناقشة بوقت كاف

الرئيس السيسي

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في دافوس تعكس الدور المصري في دعم الاستقرار العالمي

لجنة الشئون الاقتصادية

اقتصادية النواب توافق على اتفاق تمويلى بالشراكة مع الاتحاد الاوروبى

بالصور

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد