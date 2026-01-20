مجلس الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية يدعم توجهات الذكاء الاصطناعي

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية اجتماعا، برئاسة الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقد استعرض المجلس تحديثًا بشأن المقالات العلمية المسحوبة من الدوريات العالمية بعد النشر، وأسباب سحبها، وذلك بالاستناد إلى قاعدة بيانات Retraction Watch Database، في إطار حرص الجامعة على تعزيز نزاهة البحث العلمي والالتزام بالمعايير الدولية.

وفي هذا السياق، نوّه المجلس باعتماد تشكيل مكتب النزاهة العلمية الذي يختص بمتابعة منظومة البحث العلمي بالجامعة، ورصد أسباب سحب الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية، والعمل على الحد من هذه الظاهرة ودعم ممارسات البحث العلمي الرصين.

كما ناقش المجلس مقترح إنشاء لجان فرعية للذكاء الاصطناعي بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، تختص بدعم وتنفيذ السياسات المؤسسية للجامعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار الالتزام بالمعايير الأخلاقية، والحوكمة الرشيدة، وضمان الجودة الأكاديمية.

ووافق المجلس على مقترح تعديل قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2021، وقرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2021، بشأن مد فترة صلاحية المقررات الدراسية لطلاب الدراسات العليا، والذي كان معمولًا به في ظل ظروف جائحة كورونا.

كما وافق المجلس على إعداد برنامج دبلوم مهني خاص بمصروفات تحت مسمى «معايير اعتماد منشآت الرعاية الصحية»، دعمًا لاحتياجات سوق العمل ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.

ووافق المجلس على تعديل مسمى قسم الأقربازين والعلاج التجريبي بالمعهد ليصبح قسم الفارماكولوجي والدوائيات التجريبية، بما يتوافق مع التطور العلمي والتخصصي في هذا المجال.

وفي إطار التعاون الدولي، أقرّ المجلس استحداث عدد 2 دبلوم مهني في تدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية أو كلغة أجنبية لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، كدرجات علمية مشتركة، وذلك في إطار الشراكة بين كلية التربية بجامعة الإسكندرية وجامعة سنجور.