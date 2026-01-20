قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء أول يوم في شعبان للميت.. كلمات تثبته عند السؤال
اقتصادية قناة السويس توقع عقدًا مع "أوروجلو" التركية لإنشاء مصنع كرتون بـ 175 مليون دولار
رئيس الوزراء يهنئ هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتولي مهام منصبه
تحركات عاجلة داخل القلعة البيضاء.. هل ينجح الزمالك في إنهاء أزمة عبد الحميد معالي؟
ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى في البلاد وتعطيل العمل بجميع المصالح.. إيه السبب؟
الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الشتوية.. انخفاض ملحوظ في الحرارة وشبورة كثيفة صباحا
تصعيد استيطاني... الاحتلال يخطط لبناء 1400 وحدة في محيط مقر الأونروا
أراد قميصي..أيوبي يكشف لحظة طريفة مع شوبير قبل ركلة الترجيح أمام مصر
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يمتلك كل المقومات لجذب الاستثمارات وتعزيز نفوذه
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
محافظات

مجلس الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية يدعم توجهات الذكاء الاصطناعي

مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية
أحمد بسيوني

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية اجتماعا، برئاسة الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقد استعرض المجلس تحديثًا بشأن المقالات العلمية المسحوبة من الدوريات العالمية بعد النشر، وأسباب سحبها، وذلك بالاستناد إلى قاعدة بيانات Retraction Watch Database، في إطار حرص الجامعة على تعزيز نزاهة البحث العلمي والالتزام بالمعايير الدولية.

وفي هذا السياق، نوّه المجلس باعتماد تشكيل مكتب النزاهة العلمية الذي يختص بمتابعة منظومة البحث العلمي بالجامعة، ورصد أسباب سحب الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية، والعمل على الحد من هذه الظاهرة ودعم ممارسات البحث العلمي الرصين.

كما ناقش المجلس مقترح إنشاء لجان فرعية للذكاء الاصطناعي بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، تختص بدعم وتنفيذ السياسات المؤسسية للجامعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار الالتزام بالمعايير الأخلاقية، والحوكمة الرشيدة، وضمان الجودة الأكاديمية.

ووافق المجلس على مقترح تعديل قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2021، وقرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2021، بشأن مد فترة صلاحية المقررات الدراسية لطلاب الدراسات العليا، والذي كان معمولًا به في ظل ظروف جائحة كورونا.

كما وافق المجلس على إعداد برنامج دبلوم مهني خاص بمصروفات تحت مسمى «معايير اعتماد منشآت الرعاية الصحية»، دعمًا لاحتياجات سوق العمل ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.

ووافق المجلس على تعديل مسمى قسم الأقربازين والعلاج التجريبي بالمعهد ليصبح قسم الفارماكولوجي والدوائيات التجريبية، بما يتوافق مع التطور العلمي والتخصصي في هذا المجال.

وفي إطار التعاون الدولي، أقرّ المجلس استحداث عدد 2 دبلوم مهني في تدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية أو كلغة أجنبية لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، كدرجات علمية مشتركة، وذلك في إطار الشراكة بين كلية التربية بجامعة الإسكندرية وجامعة سنجور.

الاسكندرية جامعة الدراسات العليا مجلس الجامعة الذكاء الاصطناعي

