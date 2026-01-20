صيباري يزور ميندي ويعتذر بعد حادثة المنشفة في نهائي كأس أمم أفريقيا

بعد نهاية مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال، قام إسماعيل صيباري، لاعب منتخب المغرب، بزيارة مقر إقامة بعثة المنتخب السنغالي لتقديم اعتذاره شخصيًا لإدوارد ميندي، حارس مرمى "أسود التيرانجا"، على سلوكه خلال أحداث اللقاء.

وجاءت الزيارة بهدف طي صفحة الجدل الذي أثارته واقعة المنشفة خلال المباراة، والتي تداولتها وسائل الإعلام ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت شبكة Actu Foot عبر حسابها على موقع "إكس" أن ميندي رحب بالاعتذار، مشددًا على أن أي توترات أو احتكاكات يجب أن تبقى داخل حدود الملعب، وأن الاحترام المتبادل هو أساس التعامل بين اللاعبين خارج المستطيل الأخضر.

وشهدت المباراة منافسة شديدة على أرض الملعب، إلا أن منشفة حارس السنغال تسببت في موقف مثير خلف المرمى، حيث حاول لاعبو المغرب، بقيادة أشرف حكيمي، نقل المنشفة إلى خارج الملعب، لكن أحد لاعبي السنغال أعادها مباشرة إلى ميندي.

وتطور الوضع لاحقًا عندما حاول جامعو الكرات أخذ المنشفة، وتصدى لهم لاعب من السنغال، ما كاد يتحول إلى اشتباك خارج الملعب، لكن تدخل المسئولين أنهى الأزمة سريعًا.

واختتم صيباري زيارته بتصافح حار مع ميندي، في مشهد يعكس قيم الروح الرياضية والأخلاق الكروية، ويؤكد أهمية إنهاء أي خلافات بعد انتهاء المباراة.

وكان منتخب السنغال قد توج بلقب كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على المغرب بهدف دون رد، سجله بابي جاي في الوقت الإضافي، ليحقق اللقب القاري الثاني في تاريخ الفريق.