المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
رياضة

بيراميدز يتقدم بثلاثية على الجونة في الشوط الأول بكأس مصر

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت احداث الشوط الأول من مواجهة الجونة ونادي بيراميدز بتقدم بيراميدز بنتيجة 3-0، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وسجل أهداف بيراميدز كل من محمود زلاكة ومصطفى زيكو ومروان حمدي في الدقائق 9 و22 و27 من انطلاق المباراة.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الجونة في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة في الثانية والنصف من عصر اليوم، الثلاثاء، على استاد خالد بشارة بالجونة، في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - أحمد توفيق.

خط الوسط:  محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - علي جبر - طارق علاء - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - فيستون ماييلي.

نادي بيراميدز بيراميدز بطولة كأس مصر كأس مصر الجونة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

إلهام شاهين

إلهام شاهين تنشر صورا أثناء تأدية مناسك العمرة| شاهد

انتاج ضخم لـ منصة WATCH IT الرقمية

WATCH IT تعلن عن مشروع درامي عالمي بشراكة AR Content وBig Dreams وبطولة نجوم دوليين

والدة رضا البحراوي

أحمد شيبة ينعى والدة رضا البحراوي

بالصور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

