البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في أماكن العمل | تفاصيل مهمة
الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول
بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لتحقيق استجابات سريعة.. محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة من قاطني أحياء الدقي وجنوب الجيزة ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى من بينها شكوى مواطن بحي الدقي لتضرره من أحد المطاعم لقيامه بفتح باب على مدخل العقار ووضع مواتير لشفط الأدخنة داخل المنور مما تسبب في إزعاج للسكان.

وعلى الفور كلف المحافظ رئيس حي الدقي بالتنبيه على مالك المطعم بسرعة توفيق أوضاعه وتصحيح الأعمال المخالفة خلال 48 ساعة وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وفي مدينة الحوامدية بحث المحافظ شكوى سكان شارع جمال عبد الناصر لتضررهم من قيام مالك العقار المجاور ومالك المطعم الكائن بالدور الأرضي بفتح باب خلفي وبناء حجرة خارجية مخالفة للرسومات الهندسية، ووضع الأفران والمدخنة الخاصة بالمحل ملاصقة لجدران عقار الشاكي، مما نتج عنه اشتعال بالجدران من قبل، بالإضافة إلى التضرر من وجود كشك مجاور يقوم بإشغال الطريق العام بالكراسي والترابيزات.

وكلف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بغلق المطعم محل الشكوى لإدارته نشاطًا دون ترخيص لحين توفيق أوضاعه حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين كما وجه بتوفير مكان بديل للكشك محل الشكوى مع التنبيه عليه بالالتزام بالمساحة المخصصة له.

كما تناول اللقاء عددًا من الطلبات والشكاوى الأخرى بحي جنوب الجيزة ومركز ومدينة منشأة القناطر، حيث شدد المحافظ على سرعة فحصها والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين تمثل أولوية قصوى في إطار تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

كما شدد المحافظ على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري مؤكدًا أن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح الأداء التنفيذي داخل المحافظة.

وحضر اللقاء: هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وشيماء عرفة مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية، ومدير مديرية الزراعة، والإدارات المختصة.

