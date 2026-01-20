قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكري: لم أشاهد نهائي اليورو مع نتنياهو .. والصورة استُغلت
جمال شعبان عن تريند الشاي المغلي: عايزين حاجة أخلاقية
للعام العاشر.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
الجمارك: الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة ثابتة
مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل
جريمة المنقبات | مفاجأة في حادث بولاق الدكرور .. ابن شقيقة الضحية خطط للجناية مع نجل عمته .. شاهد يكشف
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

المركبة الغامضة تثير الجدل.. هل وصلت الكائنات الفضائية إلى الأرض؟

مركبة فضائية
مركبة فضائية
أحمد أيمن

تظل تساؤلات العلماء حول إمكانية وصول كائنات فضائية إلى الأرض موضوعًا مثيرا للجدل في الأوساط العلمية والإعلامية، خصوصًا بعد تزايد التكهنات مؤخراً حول ما تُسمى المركبة (I3/ATLAS) وطبيعتها الغامضة. 

يركز الجدل على جسم فضائي تم رصده لأول مرة في 1 يوليو 2025 يتحرك عبر النظام الشمسي بسرعة عالية، وقد صنفه علماء الفلك كبُعد ثالث جسم بين النجوم يمر بنظامنا. 

في البداية اعتُبر مذنبًا أو كائنًا فضائيًا طبيعيًا، لكن مع مرور الوقت ظهرت آراء متباينة بين العلماء حول مدى “غرابته” أو ما إذا كان يحمل دلائل على كونه مركبة ذات أصل غير طبيعي. 

حقيقة وصول الكائنات الفضائية 

من أبرز الأصوات التي أثارت الجدل، البروفيسور آفي لوب من جامعة هارفارد، الذي ذهب إلى حد تحديد فترة معينة بين 21 نوفمبر و5 ديسمبر 2025 لوصول هذه المركبة إلى كوكب الأرض. 

على الرغم من أن تلك الفترة انقضت دون ظهور أي دليل قاطع على وصول أو رؤية هذه المركبة، إلا أن لوب وغيره من المهتمين يرون أن الأمر لا يزال مفتوحًا على احتمال وجودها أو حتى تسللها إلى النظام الشمسي دون أن نلاحظها. 

يشير لوب إلى أن الجسم المسمى (I3/ATLAS) لا يظهر عليه الصفات المعتادة للأجسام الطبيعية مثل المذنبات، بل إنه يحمل خصائص قد تُوحي بوجود تصميم تكنولوجي أو أنه مركبة تحمل أجهزة أو حساسات بديلة. 

ويرى أن حجمه وحتى مساره وسرعته (التي تبلغ نحو 135 ألف ميل في الساعة) تستدعي مزيدًا من تحقيقات العلماء لتفسير طبيعته. 

مذنب بين النجوم

في المقابل، تميل المؤسسات العلمية الكبرى مثل وكالة ناسا والوكالة الأوروبية للفضاء إلى تفسير الجسم كـ “مذنب بين النجوم”، معتبرين أن مساره وسلوكه يتماشى مع ما هو معروف من الأجرام الطبيعية في الفضاء، وأن التفسيرات الغريبة ليست بالضرورة الأدق. 

من جهة أخرى، أكدت جمعيات فلكية معروفة مثل الجمعية الفلكية بجدة أنه حتى الآن لا توجد جهة علمية عالمية موثوقة تُثبت أن كائنات ذكية من خارج الأرض زارت كوكبنا أو تتواجد عليه، معتبرين أن معظم الأخبار المنتشرة في هذا السياق غير مثبتة ولم تتلق تأكيدًا من المؤسسات الرسمية. 

بشكل عام، يظل السؤال حول وجود زيارات أو تواصل من كائنات فضائية أمرًا غير محسوم حتى الآن؛ فالعلم يواصل دراسة الأجرام الغريبة في الفضاء والتقنيات اللازمة لتفسيرها، بينما تزداد التكهنات والترجيحات في الوقت نفسه، دون وجود أدلة قاطعة تُثبت أو تنفي هذه الفرضيات. 

مركبة فضائية المركبة I3ATLAS الكائنات الفضائية حقيقة وجود الكائنات الفضائية وصول الكائنات الفضائية إلى الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

ترشيحاتنا

مياه قنا

محافظ قنا يستجيب لاستغاثة أهالي الشيخية من انقطاع المياه

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا: تطبيق التحول الرقمي بالمستشفيات ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع وسوق طلخا ويوصى بإنشاء منفذ لبيع اللحوم المخفضة

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد