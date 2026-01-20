شهية واقتصادية.. طريقة فتة كبدة الدجاج

تعد فتة كبدة الدجاج من الأكلات الشهية التى تمنح قدر كبير من الشبع وغنية بفيتامين ب والبروتين

نعرض لكم طريقة فتة كبدة الدجاج من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير فتة كبدة الدجاج

كبد دجاج

لبن

زعتر

روزماري

زيت زيتون

بصل

ثوم

خل

كزبرة خضراء

كرات

كرفس

جنزبيل

عصير ليمون

للتقديم:

أرز بالبسلة

خبز شامي

لوز

فلفل أحمر مشوي

بقدونس

لصوص الطحينة:

زبادي

طحينة

عصير ليمون

ثوم مهروس

هريسة

ملح

فلفل أسود

كمون

طريقة عمل فتة كبدة الدجاج

شوحي البصل في طاسة بها زيت او سمنة وضيفي عليه الثوم والكبدة وكل البهارات والكرات والكرفس واتركيها حتى تمام النضج.

لعمل الأرز شوحي البصل مع الثوم ثم اضيفي البسلة والجزر والأرز والمرقة وتبليهل بالملح والفلفل الأسود ثم ضعي الماء المغلي واتركه حتى تمام النضج.

في بولة متوسطة ضعي خليط الطحينة مع الزبادي ثم الفلفل المشوي والملح والفلفل الأسود والثوم وعصير الليمون.

أضيفي الأرز والخبز المحمر ثم ضعي الكبدة وصوص الطحينة وتزين باللوز المحمر وتقدم بالهنا والشفا.