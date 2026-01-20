قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشراكة مع البنك المركزي.. "منحة علماء المستقبل" تفتح أبواب الأمل لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم
مصر تفوز بجائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحياً من منصة Tongcheng العالمية
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
مرأة ومنوعات

شهية واقتصادية.. طريقة فتة كبدة الدجاج

فتة كبدة الدجاج
فتة كبدة الدجاج
اسماء محمد

تعد فتة كبدة الدجاج من الأكلات الشهية التى تمنح قدر كبير من الشبع وغنية بفيتامين ب والبروتين 

نعرض لكم طريقة فتة كبدة الدجاج من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير فتة كبدة الدجاج 

كبد دجاج

لبن

زعتر

روزماري

زيت زيتون

بصل

ثوم

خل

كزبرة خضراء

 كرات

 كرفس

جنزبيل

عصير ليمون

للتقديم:

 أرز بالبسلة

 خبز شامي

 لوز

 فلفل أحمر مشوي

بقدونس

لصوص الطحينة:

 زبادي

 طحينة

 عصير ليمون

ثوم مهروس

هريسة

 ملح 

فلفل أسود 

كمون

طريقة عمل فتة كبدة الدجاج

شوحي البصل في طاسة بها زيت او سمنة وضيفي عليه الثوم والكبدة وكل البهارات والكرات والكرفس واتركيها حتى تمام النضج.

لعمل الأرز شوحي البصل مع الثوم ثم اضيفي البسلة والجزر والأرز والمرقة وتبليهل بالملح والفلفل الأسود ثم ضعي الماء المغلي واتركه حتى تمام النضج.

في بولة متوسطة ضعي خليط الطحينة مع الزبادي ثم الفلفل المشوي والملح والفلفل الأسود والثوم وعصير الليمون.

أضيفي الأرز والخبز المحمر ثم ضعي الكبدة وصوص الطحينة وتزين باللوز المحمر وتقدم بالهنا والشفا.

