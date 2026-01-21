ضبط 225 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأسوان.. وتحرير محاضر للمُخالفين

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للإستهلاك الآدمى.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وكلف المحافظ بضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى مخالفات يتم ضبطها .

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ، وبمتابعة من الدكتور حامد محمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى المرور وتكثيف الحملات على محلات الجزارة وبيع اللحوم البلدية وثلاجات اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والفسيخ والملوحة داخل نطاق المراكز والمدن .

حملات بيطرية

ولفت إلى أنه تم تنظيم حملات تفتيشية بمركزى أسوان وكوم أمبو ، وقد أسفرت الجهود عن ضبط 225 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومذبوحة خارج المجازر الحكومية والغش التجارى ، مع تحرير 3 محاضر للمخالفين ، وتم التحفظ عل اللحوم المضبوطة لحين صدور قرار النيابه العامة.

وأوضح مدير عام الطب البيطرى بأنه تم تنفيذ الحملات بإشراف من الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، وبمشاركة الدكتور صلاح أحمد ، والدكتورة ريهام محمود رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة ، والدكتور أحمد حسن مدير مجزر أبو وير بكوم أمبو.

وأشار إلى أن الحملات شهدت تعاون ومشاركة للقيادات المحلية بالمراكز والمدن ، ورؤساء الأحياء ، ومفتشوا هيئة سلامة الغذاء ومختلف الجهات المختصة .