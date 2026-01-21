حملة تفتيشية مكثفة على المحلات والمطاعم بالغردقة لضبط الأسواق

في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة، وحرصاً على تحقيق الانضباط في الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين، نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدد (9 ) من المحلات العامة والمطاعم والكافيهات بحي شمال.

تأتي هذه الحملة ضمن خطة المدينة لتكثيف الرقابة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية .

وقد أسفرت الحملة عن : عمل عدد 9 إنذارات لأسباب متعددة منها عدم وجود رخصة نشاط ورخصة اشغال وعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية وسلامة الغذاء في بعض المنشآت وعمل 7 محضر لعدم اعلان الاسعار وعمل 2 محضر نظافة كما تم اعدام كمية من البرجر والمنتجات الغذائية والمجمدات بأحد المنشآت لتغير خواصها الغذائية.

كما تم التنبيه على أصحاب المحلات والسلاسل والمطاعم بضرورة منع التعامل بالاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها باكياس صديقة البيئة القابلة للتحلل ومن يخالف التعليمات سوف يتعرض للعقوبة القانونية وايضا تم التنبيه بالتوجه للحي لانهاء اجراءات السجل البيئي والتراخيص اللازمة ورخص الأشغال .

نفذت اللجنة بمعرفة الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة حي شمال تراخيص محلات والسلامة والصحة المهنية وايضا هيئة سلامة الغذاء تحت إشراف المشرف العام على اللجان مدير البيئة بالمدينة .