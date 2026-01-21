قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
حملة تفتيشية مكثفة على المحلات والمطاعم بالغردقة لضبط الأسواق

في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة، وحرصاً على تحقيق الانضباط في الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين، نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدد (9 ) من المحلات العامة والمطاعم والكافيهات بحي شمال.

تأتي هذه الحملة ضمن خطة المدينة لتكثيف الرقابة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية .

وقد أسفرت الحملة عن : عمل عدد 9 إنذارات لأسباب متعددة منها عدم وجود رخصة نشاط ورخصة اشغال وعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية وسلامة الغذاء في بعض المنشآت وعمل 7 محضر لعدم اعلان الاسعار وعمل 2 محضر نظافة كما تم اعدام كمية من البرجر والمنتجات الغذائية والمجمدات بأحد المنشآت لتغير خواصها الغذائية.

كما تم التنبيه على أصحاب المحلات والسلاسل والمطاعم بضرورة منع التعامل بالاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها باكياس صديقة البيئة القابلة للتحلل ومن يخالف التعليمات سوف يتعرض للعقوبة القانونية وايضا تم التنبيه بالتوجه للحي لانهاء اجراءات السجل البيئي والتراخيص اللازمة ورخص الأشغال .

نفذت اللجنة بمعرفة الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة حي شمال تراخيص محلات والسلامة والصحة المهنية وايضا هيئة سلامة الغذاء تحت إشراف المشرف العام على اللجان مدير البيئة بالمدينة .

