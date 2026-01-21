قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
ترامب: لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة
الأغبياء هم من يشترونها.. ترامب: الصين تصنّع معدات طاقة الرياح ولا تستخدمها
برلمان

نائب: كلمة الرئيس السيسي في منتدى دافوس رؤية واضحة لمستقبل الشرق الأوسط

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

أشاد النائب محمد زكي، عضو مجلس الشيوخ، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، واصفًا إياها بأنها رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة والعالم.

وقال النائب زكي إن الرئيس السيسي طرح خلال كلمته مجموعة محاور أساسية ترتكز على تعزيز التعاون الدولي ومواكبة التحولات التكنولوجية، لاسيما التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود بين الدول للاستفادة من هذه التقنيات بما يعود بالنفع على شعوب العالم كافة.

 أهمية بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة

وأشار إلى أن الرئيس ركز على أهمية بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك محوري في مسيرة التنمية، مع خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي نتيجة الصراعات الجيوسياسية ومخالفة بعض الأطراف لأسس الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس خلال الجلسة على أن القضية الفلسطينية تظل على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجهود المصرية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان سلام عادل وشامل للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مع إطلاق عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما سلط الرئيس الضوء على الإنجازات الاقتصادية لمصر، مشيرًا إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة، السيارات الكهربائية، الصناعات الدوائية، واللوجيستيات، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لتوسيع النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشاد النائب محمد زكي بما تضمنته كلمة الرئيس من تأكيد على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز دور مصر التاريخي في دفع جهود التنمية والسلام في المنطقة، مؤكدًا أن خطاب الرئيس يمثل خارطة طريق واضحة للمستثمرين ولجميع الدول الراغبة في التعاون مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.

واختتم زكي بالإشارة إلى أن كلمة الرئيس السيسي في دافوس أكدت التزام مصر بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار، مع دعوة جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي والاحترام المتبادل، لتوفير مناخ عالمي ملائم للنمو الاقتصادي والسلام.

النائب محمد زكي الرئيس السيسي رؤية واضح الشرق الأوسط

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

ترامب وأردوغان

في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة

اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي

العكلوك أمام البرلمان العربي: وقف إطلاق النار أولا.. وغزة جزء أصيل من فلسطين

دونالد ترامب

ترامب: مولنا "الناتو" لسنوات دون مقابل واليوم كل ما نطلبه هو قطعة جليد

قوات قسد

تصعيد خطير.. الجيش السوري: قسد خرق اتفاق وقف إطلاق النار

بالصور

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

