أحمد عصام في مسلسل «فخر الدلتا» رمضان 2026

شارك أحمد عصام البوستر الرسمي لمسلسل «فخر الدلتا»، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026، في ظهور لافت جذب اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرح البوستر.

ويُعد مسلسل «فخر الدلتا» من الأعمال الدرامية المنتظرة، حيث يتناول قضايا اجتماعية وإنسانية مستوحاة من واقع المجتمع في دلتا مصر، في إطار درامي مشوّق يجمع بين الأصالة والطرح المعاصر.

وجاء ظهور أحمد عصام السيد في البوستر كإضافة مميزة للعمل، تعكس اهتمام صُنّاع المسلسل بإبراز الشخصيات المؤثرة ودعم الوجوه المرتبطة بالجمهور، ما زاد من حالة الترقب لدى المشاهدين لمعرفة تفاصيل دوره وأبعاده داخل الأحداث.

ومن المنتظر الكشف خلال الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمسلسل، وأبطال العمل، وموعد عرضه الرسمي على الشاشات خلال شهر رمضان 2026.



ينتمي مسلسل «فخر الدلتا» إلى نوعية الأعمال الدرامية المشوقة، حيث يقدم تجربة إنسانية ترتكز على تفاصيل اجتماعية مؤثرة ومواقف درامية متشابكة.



ويجسّد أحمد رمزي خلال أحداث العمل شخصية شاب يُدعى محمد صلاح فخر، طموح ويعيش في إحدى قرى الدلتا. تدور الأحداث حول رحلته الشاقة لتحقيق حلمه بالعمل في مجال الإعلانات، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه الشباب المبدع خارج العاصمة، ومحاولاتهم المستمرة لتجاوزها من أجل الوصول إلى النجاح.



ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم حسين فهمي، انتصار، كمال أبورية، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.