ترامب يعلن اعتزامه التوسط بين مصر وإثيوبيا لإنهاء خلاف حول سد النهضة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يسعى لجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا للتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة، مؤكدًا أهمية التفاوض المباشر لحماية حقوق جميع الأطراف وضمان الأمن المائي في المنطقة.

وأضاف ترامب أن هناك دولًا عديدة أبدت رغبتها في الانضمام إلى عضوية مجلس السلام الدولي، في إشارة إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام العالمي.

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعم ملف سد النهضة، جاء ذلك خلال لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأمريكى دونالد ترامب بالاستمرار فى رعاية ملف غزة حتى تحقيق السلام الكامل والاستقرار.

وأضاف الرئيس: ندعم خطة الرئيس ترامب بشأن خطة غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.