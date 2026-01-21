الفنلندي روسكا يتوج بطلا لأولى منافسات سلسلة مصر للجولف 2026

حقق لاعب الجولف الفنلندي لوري روسكا، فوزًا لافتًا في بطولة سلسلة مصر للجولف – نيو جيزة بعد أن قدّم جولة نهائية استثنائية سجّل خلالها عشر ضربات تحت المعدل (62 ضربة)، ليحسم اللقب بفارق ضربة واحدة على ملعب نادي نيو جيزة للجولف.

وأعرب روسكا عن سعادته الكبيرة بتحقيق أول ألقابه هذا الموسم، مؤكدًا أن هذا الفوز يحمل قيمة خاصة كونه أول مشاركة له منذ سبتمبر الماضي، بعد فترة راحة وتقييم شامل لأدائه، مشيرًا إلى أن العمل على تحسين مهاراته في الضربات القصيرة كان عاملًا حاسمًا في هذا الإنجاز.

وشهدت البطولة منافسة قوية في المراكز المتقدمة، حيث تقاسم زان لوكا شتيرن وأرون زيمر المركز الثالث، فيما حصل روسكا على جائزة مالية قدرها 18 ألف دولار من إجمالي جوائز البطولة البالغة 100 ألف دولار، إلى جانب نقاط التصنيف العالمي، على أن تتواصل منافسات السلسلة في منتجع «ادريس مراسي» على ساحل البحر المتوسط ابتداءً من 24 يناير الجاري.