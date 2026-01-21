حنان يوسف بالحجاب في بوستر مسلسل «فخر الدلتا»

لفتت الفنانة حنان يوسف الأنظار بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمي لمسلسل «فخر الدلتا»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو الظهور الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجسد حنان يوسف خلال أحداث المسلسل شخصية تنتمي لبيئة ريفية، حيث يعكس الحجاب ملامح الدور وطبيعة الشخصية التي تقدمها ضمن السياق الدرامي للعمل، في إطار اجتماعي تشويقي يسلط الضوء على عدد من القضايا المهمة.

ويضم مسلسل «فخر الدلتا» نخبة من النجوم، ويعد من الأعمال المنتظرة، لما يحمله من مضمون إنساني ورسائل اجتماعية، إلى جانب الأداء المميز لأبطاله.

ويأتي هذا الدور ليؤكد تنوع اختيارات حنان يوسف الفنية، وحرصها على تقديم شخصيات مختلفة تضيف إلى رصيدها الفني.

ويُعد مسلسل «فخر الدلتا» من الأعمال الدرامية التي تسلط الضوء على القيم الأصيلة والصراعات الإنسانية داخل المجتمع، في إطار درامي مشوق، ومن المتوقع أن يشهد تفاعلًا واسعًا فور بدء عرضه، لا سيما مع عودة كمال أبو رية وخالد زكي بأدوار محورية وقوية.



ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم حسين فهمي، انتصار، كمال أبورية، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.