الأنبا ميخائيل أسقف حلوان يدشن كنيسة الشهيدة دميانة بالمعصرة

أتم نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم طقس تدشين كنيسة الشهيدة دميانة والقديس الأنبا إبرآم بالمعصرة، بعد انتهاء أعمال التجديد الشاملة بها.

تدشين كنيسة

استهلت الطقوس بتسبحة منتصف الليل، ورفع البخور، وصولاً إلى صلوات التدشين والقداس الإلهي.

وخلالها قام نيافته بتدشين: -

- المذبح الكبير باسم الشهيدة دميانة.

- المذبح الصغير باسم الأنبا إبرآم والقمص ميخائيل البحيري المحرقي.

- حامل الأيقونات، المعمودية، والشرقيات (حضن الآب).

وتحدث الأنبا ميخائيل عن معجزة "عرس قانة الجليل" كرمز لتجديد الطبيعة البشرية (معجزة خلق)، وركز خلالها على: -

• شفاعة العذراء: هي التي تنقل أنين البشرية واحتياجها للمسيح.

• أواني حياتنا: هل قلوبنا ممتلئة بالصلاة، الحكمة، والقداسة؟ أم فرغت بسبب ضجيج العالم والتكنولوجيا؟

• سر الفرح: "اعمل اللي تقدر عليه وربنا هيحوله فرح".. فتلك دعوة للطاعة والعمل الروحي داخل بيوتنا.

ومن الجدير بالذكر أن الكنيسة تأسست في الستينيات (بعهد المتنيح الأنبا بولس)، ثم توسعت في عهد المتنيح الأنبا بيسنتي، لتشهد اليوم في عهد الأنبا ميخائيل طفرة معمارية وفنية شاملة تعكس جمال التراث بروح معاصرة.

شارك في الاحتفال لفيف من الآباء الكهنة من داخل الإيبارشية وخارجها، وسط حضور شعبي غفير، ليعلن اليوم بداية فصل جديد من الخدمة والتعمير في الإيبارشية.