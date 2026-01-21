بنمو 40%.. تعويضات التأمين التجاري تقترب من 50 مليار جنيه في 11 شهر

شهدت تعويضات التأمين التجاري نموا بنسبة 40.3% خلال الـ11 شهر الأولي من العام 2025، وذلك على أساس سنوي.

دفعت شركات التأمين تعويضات لصالح عملاء التأمين التجاري نحو 49.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 35.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 40.3 %.

وأظهرت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حصل “صدى البلد” علي نسخة منها، ارتفاع تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 75.4 %، لتسجل 7.2 مليار جنيه خلال الـ 11 أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة ب 4.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.

إجمالي التعويضات

دفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 57.2 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 39.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنمو 43.9%.

وسجلت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 27.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقارنة 18.7 مليار جنيه بنمو 47.1 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

وزادت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 41.1 %، لتسجل 29.6 مليار جنيه خلال الـ 11 أشهر الأولى من العام 2025، مقارنة 21 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.