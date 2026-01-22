قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا
طلبت 25 قاذفة قنابل إضافية.. ترامب يهدد إيران من جديد بالحرب
منح واشنطن جزء منها.. تفاهمات أمريكية دنماركية بشأن جرينلاند
نقيب الأطباء: تحسين بيئة العمل والتدريب أولوية قصوى
بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تعاملت مع القوة كهدف لا كأداة.. خبير سياسي يُحذّر من تداعيات النهج العسكري الأمريكي على العالم
يحمي الجهاز العصبي ويقوي العظام.. فوائد لا تعرفها عن تناول التمر
سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري
السفير حجازي: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعزز مكانة مصر الدولية وصوتها المسؤول
برقم غير مسبوق.. هاتف iQOO 15 Ultra يفرض نفسه في عالم الأداء
الديهي: قبول الرئيس السيسي الانضمام لمجلس السلام الدولي يؤسس لنظام عالمي جديد
الديهي: لقاء السيسي وترامب الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة
محافظات

إزالات فورية لمتغيرات مكانية غير قانونية بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

نفّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة  سمير عتريس، رئيس الوحدة، حملة موسعة لإزالة المتغيرات المكانية المخالفة التي تم رصدها بقرية السنانية.
 

وأسفرت الحملة عن إزالة سقف دور ثالث علوي على مساحة 90 مترًا بقرية السنانية، باعتباره متغيرًا مكانيًا مخالفًا.

كما تم خلال الحملة إزالة سقف دور ثانٍ علوي، بالإضافة إلى حوائط دور ثالث علوي على مساحة 109 أمتار بقرية السنانية، ضمن أعمال التصدي الفوري للمتغيرات المكانية غير القانونية.

جاء ذلك في إطار توجيهات  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال المتغيرات المكانية غير القانونية ومخالفات البناء، وبمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية.

دمياط محافظ دمياط ازاله تعديات

