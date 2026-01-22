إزالات فورية لمتغيرات مكانية غير قانونية بدمياط

نفّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة سمير عتريس، رئيس الوحدة، حملة موسعة لإزالة المتغيرات المكانية المخالفة التي تم رصدها بقرية السنانية.



وأسفرت الحملة عن إزالة سقف دور ثالث علوي على مساحة 90 مترًا بقرية السنانية، باعتباره متغيرًا مكانيًا مخالفًا.

كما تم خلال الحملة إزالة سقف دور ثانٍ علوي، بالإضافة إلى حوائط دور ثالث علوي على مساحة 109 أمتار بقرية السنانية، ضمن أعمال التصدي الفوري للمتغيرات المكانية غير القانونية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال المتغيرات المكانية غير القانونية ومخالفات البناء، وبمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية.