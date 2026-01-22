إطلاق برنامج تدريبي حول كيفية قراءة وتحليل المؤشرات السكانية بدمياط

قامت إدارة التنمية البشرية بمحافظة دمياط تنسيق برنامج تدريبي مكثف على مدار ثلاثة أيام متتالية، قامت بتنفيذه الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، والأستاذة شيرين عكاشة، مدير وحدة السكان بمحافظة دمياط، بمشاركة منسقي وحدات السكان بالمراكز والمدن والقرى، إلى جانب منسقي السكان بالجهات الشريكة من مديريات الصحة، والأوقاف، والعمل، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وهيئة محو الأمية.

وتناول البرنامج التدريبي جانبًا عمليًا حول كيفية قراءة وتحليل المؤشرات السكانية، وتحديد المشكلات والظواهر المجتمعية ودراستها، وربطها بالأسباب الحقيقية، وصولًا إلى وضع حلول واقعية قابلة للتنفيذ، مع توضيح دور وحدات السكان في ضوء الإطار المؤسسي وآليات العمل المشترك.

كما تضمن التدريب ورش عمل تطبيقية لتعلم أسس إعداد المبادرات السكانية، وتصميمها، وبناء الدعم المجتمعي والمؤسسي لها، بما يضمن استدامتها وتحقيق أهدافها.

واختُتم البرنامج بوضع خطة المبادرات السكانية لمحافظة دمياط لعام 2026، من خلال إعداد جدول زمني لتنفيذ 13 مبادرة تم الاتفاق عليها، وتوزيع كل مبادرة على المحاور المختلفة، مع تحديد أولويات التنفيذ وفقًا لاحتياجات كل مركز ومدينة وقرية، والمؤشرات السكانية المستهدفة.

وتضمنت خطة المبادرات لعام 2026:مبادرة الجذور، مبادرة كفاية، مبادرة تحدث معه، مبادرة نحو شباب واعٍ، مبادرة تعالي نكمل دراستنا، مبادرة ثقافتنا في معرفتنا، مبادرة رواد العمل السكاني، مبادرة إحنا معاك لتوظيف الشباب، مبادرة أملك في عملك، مبادرة قرى بلا أمية، مبادرة صحتك تهمنا، مبادرة فكر قبل ما تكتر.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التدريب وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الشريكة، لضمان تنفيذ المبادرات بكفاءة وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.