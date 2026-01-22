رشدي الشامي يكشف لـ صدى البلد عن شخصيته في مسلسل قسمة العدل

كشف الفنان رشدي الشامي في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» عن تفاصيل شخصيته في مسلسل «قسمة العدل»، حيث يجسد دور مريم و رجل تاجر .



و أضاف رشدي الشامي أن شخصيتة تمثل دور اب طيب و لكن شديد و دائما خائف علي ابنته و احفادة و اولادة و خاصه بعد طلاق ابنتة



وتدور قصة مسلسل «قسمة العدل» في إطار اجتماعي مشوق، إذ تجسد إيمان العاصي شخصية مريم المتزوجة من الفنان محمد جمعة، بينما يقدم رشدي الشامي دور والدها. ولدى مريم ثلاثة أشقاء من الرجال؛ الأكبر خالد كمال المتزوج من دنيا ماهر، والأوسط عابد عناني زوج إيناس كامل، والأصغر خالد أنور. ومع تصاعد الأحداث، تتكشف صراعات عائلية محتدمة تؤثر على جميع أفراد الأسرة.

ويطرح المسلسل واحدة من القضايا الشائكة والمثيرة للجدل في المجتمع المصري، وهي قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، من خلال تساؤل محوري: ماذا لو حصلت الابنة على نصيب متساوٍ مع أشقائها الذكور من تركة والدها؟، مسلطًا الضوء على انعكاسات هذا التغيير على حياة الأسر، وما قد يثيره من خلافات وصراعات داخل العائلة.

مسلسل «قسمة العدل» من ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد. ويشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي نخبة من النجوم، من بينهم: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، دعاء حكم، علاء قوقة، و عدد كبير من النجوم