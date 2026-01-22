أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وانخفاض حاد في الحرارة الساعات المقبلة



تشهد البلاد، اليوم الخميس 22 يناير 2026، حالة من التقلبات الجوية الحادة تُعد من بين الأشد خلال فصل الشتاء، تزامنًا مع آخر ليالي ما يُعرف بـ«الموالح السود»، وهي فترة ارتبطت تاريخيًا بالتغيرات المفاجئة في الطقس، وهو ما تؤكده التنبؤات العلمية الحديثة.

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن قراءة بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير إلى أجواء معتدلة إلى دافئة نهارًا على شمال الجمهورية، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 22 و23 درجة مئوية، بينما ترتفع بشكل ملحوظ على محافظات الصعيد لتسجل ما بين 28 و29 درجة، مع إحساس نسبي بأجواء ربيعية، خاصة في المناطق الجنوبية، يصاحبها نشاط متقطع للرياح على أغلب الأنحاء ، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة ليلًا.

وأشار فهيم إلى أنه مع دخول ساعات الليل، وتحديدًا ليل الخميس والجمعة، تعود الأجواء الباردة بصورة واضحة، ما يؤدي إلى فروق حرارية كبيرة بين فترتي النهار والليل، وهو ما يُعد من أخطر العوامل المؤثرة على المحاصيل الزراعية خلال هذه المرحلة من الموسم الشتوي.

أمطار رعدية على الساحل الشمالي

وتوقع رئيس مركز معلومات تغير المناخ سقوط أمطار غزيرة ورعدية متقطعة اعتبارًا من صباح الخميس على مناطق الساحل الشمالي الغربي، تشمل مطروح والعلمين والضبعة، إلى جانب الإسكندرية وبرج العرب، وتمتد إلى مناطق المغرة وغرب النوبارية، خاصة مناطق زراعة بنجر السكر.

امتداد الأمطار إلى الدلتا والقاهرة

وأضاف "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة تمتد خلال ساعات المساء والليل إلى عدد من مناطق الدلتا والقاهرة الكبرى وضواحيها، فضلًا عن محافظتي بني سويف والفيوم، والواحات البحرية.

رياح مثيرة للأتربة وشبورة مائية

وأكد فهيم أن الرياح تنشط على فترات متقطعة في معظم محافظات الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، لا سيما جنوب البلاد. كما تتكون شبورة مائية خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر، قد تصل إلى حد الضباب فجر وصباح الجمعة، خاصة على مناطق شرق الدلتا والطرق المؤدية إلى الإسماعيلية والسويس والعين السخنة، ما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

تداعيات مباشرة على القطاع الزراعي

وأشار إلى أن هذه الحالة الجوية تمثل نموذجًا واضحًا لاجتماع التذبذب الحراري مع الرطوبة والأمطار والرياح، وهي عوامل تؤثر سلبًا على كفاءة امتصاص العناصر الغذائية، وتزيد من الضغط الواقع على الجذور، فضلًا عن تهيئة بيئة مناسبة لانتشار الأمراض النباتية في حال عدم التعامل معها بشكل علمي دقيق.

توصيات زراعية عاجلة

وشدد على ضرورة إيقاف الري والرش تمامًا في مناطق غرب الدلتا، مع تجنب أي معاملات أرضية أو عمليات عزق. كما أوصوا بالبدء، عقب انتهاء الموجة مباشرة، في برامج تصحيح الامتصاص باستخدام الأحماض العضوية ومركبات الماغنسيوم والفوسفور، إلى جانب تطبيق وقاية محسوبة من أمراض الرطوبة دون إفراط، مع إعادة التوازن الغذائي للمحاصيل تدريجيًا وفقًا لطبيعة كل محصول.

تحذيرات مرورية وسلامة عامة

كما ناشد بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات الشبورة، وتأجيل السفر غير الضروري خلال ساعات الفجر، مع التشديد على إحكام تثبيت الصوب الزراعية والأنفاق البلاستيكية، والحذر أثناء العمل بالقرب من الأشجار أو أعمدة الكهرباء.



وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الغطاء السحابي يستمر حاليًا على عدد من المناطق، وذلك وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية.



وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مساء الخميس، أن السحب تتكاثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، إلى جانب مدن القناة وسيناء، مشيرةً إلى أن هذه السحب قد يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.