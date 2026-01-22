إزالة أكشاك وفتارين مخالفة ورفع تعديات الباعة الجائلين من الطريق العام بالمنيب | صور

واصلت محافظة الجيزة لليوم الخامس على التوالي، جهودها المكثفة لإعادة الانضباط بمنطقة المنيب.

تابَع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات وتيسير حركة سير المواطنين بميدان المنيب ومحيط محطة مترو الأنفاق في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذها حي جنوب الجيزة أسفرت عن إزالة الأكشاك والفتارين المخالفة، وإشغالات الباعة الجائلين، إلى جانب إزالة التندات والإعلانات غير المرخصة والبروز المقامة بالمخالفة، ورفع جميع أشكال التعديات على الطريق العام بشارع ٦ اكتوبر مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة استمرار حملات إزالة الإشغالات بالمنطقة بشكل يومي، بما يضمن انتظام الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين، مع المتابعة الدورية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون.



تابع تنفيذ الحملات الدكتور أشرف تامر، رئيس حي جنوب الجيزة واللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق.