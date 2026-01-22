هند الضاوي: علاقة ترامب بمصر غير معتادة .. ونبرته تجاه الدولة المصرية مختلفة

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن معظم وسائل الإعلام تناولت الإشادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة، وقدرة مصر على حل النزاعات بطريقة تحترم حقوق جميع الأطراف، مشيرة إلى أن العلاقة بين ترامب والدولة المصرية تُعد علاقة مختلفة وغير معتادة.

وأوضحت "الضاوي"، خلال تقديمها برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ترامب يُعرف بتصريحاته السلبية تجاه العديد من الزعماء حول العالم، إلا أن حديثه عن مصر يأتي دائمًا بنبرة مغايرة تثير الإعجاب وتعكس احترامًا خاصًا للدولة المصرية.

وأضافت أن ترامب سبق أن وصف الرئيس الصيني بالمنافس، ويتحدث عن عدد من الزعماء بأسلوب يوحي بتفوقه عليهم، وكأنهم تلاميذ أمام قائدهم، في حين أبدى تقديرًا واحترامًا بالغين الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما خلال لقائهما على هامش منتدى "دافوس".

ونوهت بأن اختلاف نبرة ترامب عند الحديث عن مصر يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها قوة الدولة المصرية وتأثيرها الإقليمي والدولي، فضلًا عن طبيعة العلاقة الخاصة التي تجمع بين الجانبين.