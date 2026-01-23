جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الخميس

يواصل الدوري المصري الممتاز تقديم وجبة كروية مثيرة هذا الموسم، خاصة على مستوى الصراع الفردي على لقب الهداف، الذي يشهد منافسة قوية بين عدد من أبرز المهاجمين بعد مباريات اليوم الخميس 22 يناير 2026.



صديق أوجولا يتربع على الصدارة

نجح النيجيري صديق أوجولا، جناح فريق سيراميكا، في الانفراد بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 6 أهداف حتى الآن. ويقدم أوجولا مستويات مميزة منذ انطلاق الموسم، حيث أصبح أحد أهم الأوراق الهجومية لفريقه بفضل سرعته الكبيرة وقدرته على الاختراق وصناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب، ما جعله محط أنظار المتابعين.

صلاح محسن يواصل المطاردة

وفي المركز الثاني، يواصل صلاح محسن، مهاجم المصري البورسعيدي، الضغط بقوة على المتصدر، بعدما سجل 5 أهداف حتى الآن. ويظهر محسن بحالة فنية وبدنية مميزة هذا الموسم، معتمدًا على تحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء وحسه التهديفي العالي، ليؤكد أنه منافس حقيقي على لقب الهداف.

الزمالك حاضر بقوة في سباق الهدافين

يشهد جدول ترتيب الهدافين حضورًا لافتًا لثنائي الزمالك ناصر ماهر وعدي الدباغ، حيث يمتلك كل منهما 4 أهداف. ويعكس هذا التنوع الهجومي في صفوف القلعة البيضاء قدرة الفريق على التسجيل من أكثر من لاعب، وهو ما يمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة خلال المباريات.



تألق لافت لنجوم البنك الأهلي

كما يبرز ثلاثي البنك الأهلي أحمد ياسر ريان وأسامة فيصل في سباق الهدافين، برصيد 4 أهداف لكل لاعب، ليؤكدا التطور الملحوظ في الأداء الهجومي للفريق، وقدرته على منافسة الكبار رغم قوة المنافسة.

صراع مفتوح في الجولات المقبلة



ومع تقارب عدد الأهداف بين المتصدر وملاحقيه، يبقى الصراع على لقب هداف الدوري الممتاز مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه الجولات المقبلة من مفاجآت وتغيرات في جدول الترتيب، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بموسم مليء بالإثارة والأهداف



ترتيب هدافي الدوري الممتاز

النيجيري صديق أوجولا - سيراميكا 6 أهداف

صلاح محسن - المصرى 5 أهداف

ناصر ماهر - الزمالك 4 أهداف

عدى الدباغ - الزمالك 4 أهداف

أحمد ياسر ريان - البنك الأهلى 4 أهداف

أسامة فيصل - البنك الأهلى 4 أهداف

