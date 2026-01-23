قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة بـ57 مليار دولار.. ترامب يرفع عرض شراء جرينلاند إلى مليون دولار للفرد
تناولوا فسيخ وملوحة.. تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج
الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر قسد
منع السمسرة وضبط البيانات .. كيف يغيّر قانون الحج قواعد التنظيم؟
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 23-1-2026
أول جمعة من شعبان.. اغتنمها بالصلاة على النبي
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم
بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
محافظات

أخبار أسوان| الاحتفال بقطار الشباب لذوى الهمم.. تجارب محاكاة.. افتتاح مركز رقمي للجامعة.. ولجنة لفحص امتحانات الإعدادية

محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 22/1/206 .

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الإحتفالية التى نظمها مكتب " قادرون باختلاف " بمديرية الشباب والرياضة بأسوان إحتفاءاً بفوج ذوى القدرات والهمم المشاركين ببرنامج " قطار الشباب "، والذى يضم 500 مشارك من ذوى الهمم يمثلون 16 محافظة على مستوى الجمهورية.

محافظ أسوان يشهد احتفالية فوج " قطار الشباب" لذوى الهمم والقدرات الخاصة.. شاهد
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم محمود بدوى بتشكيل لجنة متخصصة لفحص إمتحان مادتى الدراسات الإجتماعية والعلوم ، ومراجعة مستوى الأسئلة ، مع مراعاة ذلك أثناء أعمال التصحيح وتوزيع الدرجات بما يضمن تحقيق مصلحة الطلاب.


محافظ أسوان: لجنة لفحص امتحاني الدراسات والعلوم للشهادة الإعدادية

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بحضور فعاليات إفتتاح أحد المراكز الرقمية التابعة لإحدى شركات الإتصالات داخل جامعة أسوان بصحارى وذلك بمشاركة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وممثلى الشركة.


نائب محافظ أسوان يشهد افتتاح أحد المراكز الرقمية داخل الجامعة بصحارى

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن تطوير آليات واجراءات تنمية الموارد المالية ودعم الترويج للفرص الإستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص على مستوى المحافظة يعد خطوة هامة لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة ودعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المحلية المتكاملة هذا إلى جانب اهمية تطوير اليات ونظم العمل فى تعبئة وتنمية الموارد المالية المحلية بما يعمل على تعزيز قدرة المحافظة فى الإستجابة لتحسين جودة الخدمات المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة فى التنمية الشاملة للمحافظة .


محافظ أسوان يلتقى وفد مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مسئولى هيئة سلامة الغذاء بالتفتيش على أحد المطاعم بالقرية ، والذى تناول منه هؤلاء المواطنين وجباتهم، حيث تبين من الفحوصات والتحاليل التى تم إجراؤها عدم صلاحية الوجبات الغذائية.


فى أسوان.. الإغلاق الفورى لمطعم بأدندان لعدم صلاحية الوجبات الغذائية به

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بالمشاركة فى فعاليات التجربة العملية السنوية " حابى 3 " لمحاكاة التلوث البترولى بنهر النيل ، والتى تم تنظيمها فى إطار التعاون المثمر بين شركة بتروسيف والإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة أسوان.


نائب محافظ أسوان يشارك فى تجربة مكافحة التلوث البترولى بنهر النيل..صور

أعلنت جمعية الأورمان عن الانتهاء من تجهيز وتعبئة 40 ألف كرتونة مواد غذائية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، وذلك استعدادًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ونجوع المحافظة، قبل حلول شهر رمضان المعظم بوقت كافى .


الأورمان: تجهيز وتعبئة 40 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بأسوان

