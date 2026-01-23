أخبار أسوان| الاحتفال بقطار الشباب لذوى الهمم.. تجارب محاكاة.. افتتاح مركز رقمي للجامعة.. ولجنة لفحص امتحانات الإعدادية

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 22/1/206 .

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الإحتفالية التى نظمها مكتب " قادرون باختلاف " بمديرية الشباب والرياضة بأسوان إحتفاءاً بفوج ذوى القدرات والهمم المشاركين ببرنامج " قطار الشباب "، والذى يضم 500 مشارك من ذوى الهمم يمثلون 16 محافظة على مستوى الجمهورية.

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم محمود بدوى بتشكيل لجنة متخصصة لفحص إمتحان مادتى الدراسات الإجتماعية والعلوم ، ومراجعة مستوى الأسئلة ، مع مراعاة ذلك أثناء أعمال التصحيح وتوزيع الدرجات بما يضمن تحقيق مصلحة الطلاب.



كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بحضور فعاليات إفتتاح أحد المراكز الرقمية التابعة لإحدى شركات الإتصالات داخل جامعة أسوان بصحارى وذلك بمشاركة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وممثلى الشركة.



جهود متنوعة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن تطوير آليات واجراءات تنمية الموارد المالية ودعم الترويج للفرص الإستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص على مستوى المحافظة يعد خطوة هامة لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة ودعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المحلية المتكاملة هذا إلى جانب اهمية تطوير اليات ونظم العمل فى تعبئة وتنمية الموارد المالية المحلية بما يعمل على تعزيز قدرة المحافظة فى الإستجابة لتحسين جودة الخدمات المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة فى التنمية الشاملة للمحافظة .



وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مسئولى هيئة سلامة الغذاء بالتفتيش على أحد المطاعم بالقرية ، والذى تناول منه هؤلاء المواطنين وجباتهم، حيث تبين من الفحوصات والتحاليل التى تم إجراؤها عدم صلاحية الوجبات الغذائية.



كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بالمشاركة فى فعاليات التجربة العملية السنوية " حابى 3 " لمحاكاة التلوث البترولى بنهر النيل ، والتى تم تنظيمها فى إطار التعاون المثمر بين شركة بتروسيف والإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة أسوان.



أعلنت جمعية الأورمان عن الانتهاء من تجهيز وتعبئة 40 ألف كرتونة مواد غذائية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، وذلك استعدادًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ونجوع المحافظة، قبل حلول شهر رمضان المعظم بوقت كافى .



