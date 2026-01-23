جامعة بنها تصدر الإطار العام لوحدة الإرشاد الأكاديمي بكلياتها لعام 2026

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها انه تم إصدار الإطار العام لوحدة الإرشاد الأكاديمي بكليات الجامعة، والذي يهدف إلى توضيح آليات الإرشاد الأكاديمي ودور المرشد الأكاديمي في مساعدة الطلاب على التخطيط لمسارهم الدراسي واتخاذ القرارات الأكاديمية السليمة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم طلابها أكاديميًا وتعزيز جودة العملية التعليمية.

تعريف وحدة الإرشاد

وأضاف "الجيزاوي" أن الدليل يتضمن تعريفًا بوحدة الإرشاد الأكاديمي، ورسالتها وأهدافها، إلى جانب مهام المرشد الأكاديمي وحقوق وواجبات الطالب، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي تضمن تقديم خدمات إرشادية فعّالة تسهم في تحسين المستوى الأكاديمي للطلاب وتقليل المشكلات الدراسية.



وأكدت رئيس الجامعة أن إصدار هذا الدليل يأتي ضمن خطه الجامعة المستمرة لتطوير الخدمات الطلابية، ودعم الطلاب الجدد والقدامى، ومساعدتهم على التكيف مع الحياة الجامعية وتحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي.

وأشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الأرشاد الأكاديمي هو أحد أهم أدوات تحسين جودة التعليم وتحقيق مخرجات تعليمية متميزة، ودعت جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتواه، بما يسهم في تعزيز التواصل الأكاديمي وتحقيق بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.