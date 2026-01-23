الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية الأوكرانية في أبوظبي ستجري اليوم

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أوضح الكرملين، أن المحادثات الروسية الأمريكية الأوكرانية في أبوظبي ستجري اليوم وتستكمل غدا عند الحاجة.

ونوه بأن الأصول والودائع الروسية المجمدة في الولايات المتحدة تبلغ تقريبا 5 مليارات دولار.

واسترسل: موقف روسيا المعروف هو بوجوب انسحاب الجيش الأوكراني من منطقة دونباس.

من المقرر أن يعقد مفاوضون من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة محادثات في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة، في ما قال مسؤولون إنه أول اجتماع تشارك فيه الدول الثلاث معًا منذ أن شنت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا قبل نحو أربع سنوات.

وأكد الكرملين مشاركة مسؤولين روس في المحادثات، وذلك عقب اجتماع جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمبعوثين أمريكيين في موسكو