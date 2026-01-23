البيت الأبيض يرد على المدعي العام الإيراني بشأن عمليات الإعـ دام

نفى مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، مزاعم المدعي العام الإيراني بأن ترامب ادعى زوراً أن إيران أوقفت عمليات إعدام نحو 800 متظاهر هناك، بسبب تدخل الرئيس الأمريكي.

إعدام 800 شخص في إيران

وأكد المسؤول، الذي لم يكن مخولاً بالتصريح علناً وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن عمليات الإعدام المخطط لها أُلغيت نتيجة تحذيرات ترامب، وشدد على أن ترامب يتابع الوضع في إيران عن كثب، وأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة إذا أعدم النظام المتظاهرين".

لكن المسؤول لم يقدم أي دليل أو تفاصيل تدعم مزاعم ترامب.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصف المدعي العام محمد موحدي تصريحات ترامب بشأن إيقاف عمليات الإعدام شنقاً بأنها "عارية عن الصحة تماماً".

وأمضى ترامب أياماً يلمح إلى أن الولايات المتحدة قد تشن ضربة عسكرية على إيران إذا ارتكبت حكومتها مجازر جماعية خلال المظاهرات الأخيرة التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني.

تراجع الرئيس الأمريكي عن اتخاذ إجراء فوري بعد أن زعم ​​أنه تلقى تأكيدات بأن الحكومة الإيرانية تتخلى عن خطط إعدام مئات المتظاهرين.