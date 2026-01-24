قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إندونيسيا ..مصرع 7 أشخاص وفقدان 82 آخرين بعد وقوع انهيار أرضي
التضامن تقتحم "عش الدبابير".. تغلق مؤسسات مخالفة.. والحفاظ على المصلحة الفضلى لنزلاء دور الرعاية
طعنة غدر من القريب.. شاب يدفع حياته ثمنا لطمع ابن عمه في موتوسيكل
منتخب مصر يواجه أوغندا في ختام دور المجموعات بأمم أفريقيا لكرة اليد
4 شرائح للتصالح في سرقة الكهرباء.. البرلمان يناقش التقنين بدل الحبس
أخبار التوك شو | مصطفى بكري ينتقد أسعار تقنين الأراضي.. وعمرو أديب: ترامب قال شِعر في الرئيس السيسي
كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك
حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل الشروع في الصلاة.. الإفتاء توضح
روسيا تسقط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
دعاء اليوم الخامس من شعبان.. يبدل حالك من شقي محروم إلى غني
أخبار السيارات| إم جي 5 فبريكا هاي لاين بهذا السعر.. أرخص 5 عربيات رياضية في مصر
تقديرات إسرائيلية: زيادة الانتشار العسكري الأمريكي مقدمة لهجوم على إيران
اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 24-1-2026

محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب في الإمارات استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 24 يناير 2026 بمحلات الصاغة، دون احتساب المصنعية، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 525.00 درهما، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 4200.00 درهم، وفق متوسطات الأسعار المتداولة في السوق المحلية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الإمارات

عيار 24: 591.25 درهم

عيار 22: 547.50 درهم

عيار 21: 525.00 درهم

عيار 18: 450.00 درهم

عيار 14: 348.25 درهم

عيار 12: 298.50 درهم

الأونصة: 18390.00 درهم

الجنيه الذهب: 4200.00 درهم

الأونصة بالدولار: 4920.05 دولار

أسعار الذهب في السوق الإماراتية

وبلغ سعر عيار 24، الأعلى من حيث النقاء، نحو 591.25 درهم للجرام، فيما سجل عيار 22 قرابة 547.50 درهم، وهو العيار الأكثر تداولًا في بعض المشغولات الخليجية.

أما عيار 21، الأكثر انتشارًا في الأسواق، فقد استقر عند مستوى 525.00 درهم للجرام، بينما سجل عيار 18 المستخدم في المشغولات الحديثة نحو 450.00 درهم.

وسجل عيار 14 سعر 348.25 درهم، في حين بلغ سعر عيار 12 نحو 298.50 درهم للجرام. وعلى مستوى الذهب الخام، وصلت سعر الأونصة إلى 18390.00 درهم، بينما سجلت الأونصة عالميًا بالدولار نحو 4920.05 دولار، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 4200.00 درهم.

