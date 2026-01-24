قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
التضامن: 4 بروتوكولات تعاون لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية لحديثي الولادة
اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته ورضيعها في المنوفية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
حوادث

تأييد المشدد 13 سنة لمتعاطى مخدرات سرق سوبر ماركت بالإكراه

متعاطى مخدرات سرق سوبر ماركت بالإكراه
متعاطى مخدرات سرق سوبر ماركت بالإكراه
إسلام دياب

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار شريف محمود توفيق، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمتى السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض وبالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهمة تعاطى المخدر وأمرت بمصادرة المخدر والنصل المعدنى المضبوطين، وبالاستئناف على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبالطعن على الحكم قضت المحكمة بتأييد السجن المشدد 13 سنة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه أثناء تواجد بهاء الدين محمد بمفرده بالمحل محل عمله حضر إليه المتهم «عامر.ك» والمعروف لديه كونه من ساكنى ذات المنطقة وطلب منه شراء علبة سجائر وحال تنفيذه لطلبه فوجىء بالمتهم يقوم بفتح درج النقود فحاول منعه إلا أن المتهم أخرج من فمه أداة «شفرة موس» مشهرًا إياها فى وجهه لشل مقاومته وبث الرعب فى نفسه مهددًا إياه بأنه فى حال مقاومته سيحدث إصابته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية وذلك التهديد من الاستيلاء على مبلغ مالى قدره 17 ألف جنيه وفر هاربا، وعقب إبلاغه لشرطة النجدة حضر إليه النقيب البشير محمد أحمد، ضابط مباحث قسم شرطة أول المنيا والذى دلته تحرياته على صحة الواقعة.


ووردت إليه معلومة من أحد مصادره السرية مفادها تواجد المتهم بمنطقة منظمة الشباب دائرة القسم فانتقل وبرفقته قوة من الشرطة السريين للمكان سالف البيان وتمكن من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته داخل الجيب الأيسر للبنطال الذى يرتديه على مبلغ مالى قدره 12 ألف ججنيه وعثر بالجيب الأيمن على لفافتين أحدهما ورقية والأخرى بلاستيكية تحويان جوهر الهيروين المخدر، وقدم المجنى عليه أثناء سؤاله بالتحقيقات وسيط تخزين «فلاشة» تحوى تسجيلا لمقطع فيديو مستخلص من كاميرات المراقبة المثبتة بالمحل مكان الواقعة يظهر فيها المتهم أثناء ارتكابه الواقعة، وبعرضه على المتهم أقر بصحته وأنه هو الشخص الظاهر فيه حال ارتكابه للواقعة.

كما أقر بتعاطيه جوهرى الحشيش والتامول المخدرين وثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية صحة مقطع الفيديو، كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى أن اللفافتين المضبوطتين تحويان الهيروين وثبت بتقرير مستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان بعد سحب عينة بول من المتهم وتحليلها إيجابية تعاطيه لجوهرى الهيروين والحشيش المخدرين.

محكمة جنايات المنيا السجن المشدد معاقبة متهم السرقة بالإكراه حيازة سلاح أبيض تعاطى المخدر

