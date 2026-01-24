كأس إفريقيا للهوكي.. بورفؤاد يرفع وتيرة الاستعدادات في هراري

خاض فريق بورفؤاد للهوكي مرانه الثاني في العاصمة الزيمبابوية هراري، في إطار استعداداته الجادة للمشاركة في منافسات كأس إفريقيا للهوكي للأندية، بعد أن اكتفى الجهاز الفني بتدريب خفيف في المران الأول عقب الوصول مباشرة، بهدف إزالة آثار إرهاق السفر وتجهيز اللاعبين بدنيًا للمرحلة المقبلة.

وشهد المران الثاني رفع الحمل البدني والفني، مع التركيز على الجوانب الخططية والانسجام بين اللاعبين، في ظل سعي الجهاز الفني للوصول بالفريق إلى أعلى درجة من الجاهزية قبل انطلاق المنافسات القارية.

بورفؤاد يستعد لانطلاق البطولة القارية

ويستعد بورفؤاد للمشاركة في بطولة كأس إفريقيا للهوكي للأندية، التي تقام على ملاعب كلية سانت جونز أسترو تيرف في هراري، خلال الفترة من 24 وحتى 31 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من أقوى أندية القارة الإفريقية.

وتأتي هذه المشاركة في ظل طموحات كبيرة من ممثل هوكي مصر، لتقديم عروض قوية تعكس التطور الكبير الذي شهده الفريق خلال الموسم الحالي.

وتُعد مشاركة بورفؤاد في البطولة الإفريقية امتدادًا لموسم محلي استثنائي، فرض خلاله الفريق نفسه كأحد القوى الصاعدة في هوكي مصر، ليحجز مقعده بين كبار القارة، ممثلًا مشرفًا إلى جانب نادي الشرقية صاحب التاريخ العريق في البطولات الإفريقية.

ونجح بورفؤاد في لفت الأنظار بعد الأداء القوي والنتائج المميزة التي حققها محليًا، ما رفع سقف الطموحات قبل خوض التحدي القاري.

قائمة بعثة بورفؤاد في كأس إفريقيا

وتضم بعثة بورفؤاد للهوكي المشاركة في البطولة الإفريقية كلًا من:

محمد السيد، رضا أحمد، محمد غنيم، أحمد محسن، محمود ممدوح، محمد الطنطاوي، محمد مجدي، مصطفى طارق، أحمد فتح الله، محمد عصام، وليد عبد الغني، محمد رجب، عمرو الهادي، أشرف سعيد، محمد عادل، علي السيد، محمد إدريس، أحمد جمال.

ويقود الفريق فنيًا مصطفى خليل المدير الفني، ويعاونه العربي عبد الغفار مدربًا عامًا، ومحمد خليل محلل أداء، ومحمد رمزي مخطط أحمال، ومحمد جمال طبيب الفريق، وهشام عبد الباسط مدرب حراس المرمى، فيما يتولى محمود الشرقاوي مهام مدير الفريق، ويرأس البعثة المهندس أحمد رضوان، مشرف النشاط وعضو مجلس إدارة نادي بورفؤاد.

وتشهد بطولة كأس إفريقيا للهوكي للرجال مشاركة 9 فرق، من بينها بورفؤاد والشرقية من مصر، إلى جانب أندية من غانا وكينيا وناميبيا وأوغندا وزامبيا، بالإضافة إلى فريقين من زيمبابوي، ما ينذر بمنافسات قوية وصعبة في مشوار البطولة.