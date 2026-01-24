قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسماعيلي يعلن رحيل المدرب ميلود حمدي بالتراضي
الرئيس السيسي في عيد الشرطة: اصطفافنا لحماية «دولة وشعب» وليس لحماية نظام أو شخص
الصحة : خفض معدلات السمنة بين طلاب المدارس من 12 إلى 8%
السعودية وإسبانيا والبرازيل.. مواعيد مباريات المنتخب الودية استعدادا للمونديال
المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"
دفاع رمضان صبحي أمام المحكمة: السفر مع فريقه أجبره على القيد في المعهد
رئيس شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5 %
انتخاب هشام الحصري.. مصر تعود إلى قلب صناعة القرار البرلماني العربي
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع جوتيريش إعمار غزة وهدنة إنسانية بالسودان
رمضان صبحي ينكر أمام المحكمة الإشتراك فى التزوير
مدير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان: تحية لمصر وقياداتها على نجاح المبادرات الصحية
ملحمة على أرض مصر..الوزير يتفقد مشروع القطار الكهربائي السريع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كأس إفريقيا للهوكي.. بورفؤاد يرفع وتيرة الاستعدادات في هراري

فريق بورفؤاد للهوكي
فريق بورفؤاد للهوكي
محمد سمير

خاض فريق بورفؤاد للهوكي مرانه الثاني في العاصمة الزيمبابوية هراري، في إطار استعداداته الجادة للمشاركة في منافسات كأس إفريقيا للهوكي للأندية، بعد أن اكتفى الجهاز الفني بتدريب خفيف في المران الأول عقب الوصول مباشرة، بهدف إزالة آثار إرهاق السفر وتجهيز اللاعبين بدنيًا للمرحلة المقبلة.

وشهد المران الثاني رفع الحمل البدني والفني، مع التركيز على الجوانب الخططية والانسجام بين اللاعبين، في ظل سعي الجهاز الفني للوصول بالفريق إلى أعلى درجة من الجاهزية قبل انطلاق المنافسات القارية.

بورفؤاد يستعد لانطلاق البطولة القارية

ويستعد بورفؤاد للمشاركة في بطولة كأس إفريقيا للهوكي للأندية، التي تقام على ملاعب كلية سانت جونز أسترو تيرف في هراري، خلال الفترة من 24 وحتى 31 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من أقوى أندية القارة الإفريقية.

وتأتي هذه المشاركة في ظل طموحات كبيرة من ممثل هوكي مصر، لتقديم عروض قوية تعكس التطور الكبير الذي شهده الفريق خلال الموسم الحالي.

وتُعد مشاركة بورفؤاد في البطولة الإفريقية امتدادًا لموسم محلي استثنائي، فرض خلاله الفريق نفسه كأحد القوى الصاعدة في هوكي مصر، ليحجز مقعده بين كبار القارة، ممثلًا مشرفًا إلى جانب نادي الشرقية صاحب التاريخ العريق في البطولات الإفريقية.

ونجح بورفؤاد في لفت الأنظار بعد الأداء القوي والنتائج المميزة التي حققها محليًا، ما رفع سقف الطموحات قبل خوض التحدي القاري.

قائمة بعثة بورفؤاد في كأس إفريقيا

وتضم بعثة بورفؤاد للهوكي المشاركة في البطولة الإفريقية كلًا من:
محمد السيد، رضا أحمد، محمد غنيم، أحمد محسن، محمود ممدوح، محمد الطنطاوي، محمد مجدي، مصطفى طارق، أحمد فتح الله، محمد عصام، وليد عبد الغني، محمد رجب، عمرو الهادي، أشرف سعيد، محمد عادل، علي السيد، محمد إدريس، أحمد جمال.

ويقود الفريق فنيًا مصطفى خليل المدير الفني، ويعاونه العربي عبد الغفار مدربًا عامًا، ومحمد خليل محلل أداء، ومحمد رمزي مخطط أحمال، ومحمد جمال طبيب الفريق، وهشام عبد الباسط مدرب حراس المرمى، فيما يتولى محمود الشرقاوي مهام مدير الفريق، ويرأس البعثة المهندس أحمد رضوان، مشرف النشاط وعضو مجلس إدارة نادي بورفؤاد.

وتشهد بطولة كأس إفريقيا للهوكي للرجال مشاركة 9 فرق، من بينها بورفؤاد والشرقية من مصر، إلى جانب أندية من غانا وكينيا وناميبيا وأوغندا وزامبيا، بالإضافة إلى فريقين من زيمبابوي، ما ينذر بمنافسات قوية وصعبة في مشوار البطولة.

كأس إفريقيا للهوكي بورفؤاد فريق بورفؤاد للهوكي هراري كأس إفريقيا للهوكي للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

ترشيحاتنا

محمود حجازى

محمود حجازى يشارك منشورا جديدا عبر حسابه بآية قرآنية

صدقى صخر

الظاهر العيب فيا.. صدقي صخر يكشف عن نيته بالزواج

مي سليم

مي سليم تتألق في أحدث إطلالتها.. شاهد

بالصور

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد