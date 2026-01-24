قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غضب برلماني لمنع السيدات من الإقامة بمفردهن في الفنادق.. ونائبات: تمييز مرفوض
برلماني: رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة ترسخ الانتماء الوطني وتكرم تضحيات الشهداء
مرموش يفتتح أهداف مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج
قصة وفاة شيماء وطفلها فهد بعد انفجار بطارية إسكوتر في الإسماعيلية.. أصل الحكاية
الحراس تقيأوا دماً.. ترامب يكشف عن السلاح السري في عملية اعتقال رئيس فنزويلا
معلومات الوزراء يعقد الدورة الثالثة للمؤتمر العلمي السنوي
قبل مواجهة الكونفيدرالية .. المصري يفتح خط المفاوضات مع نجم الزمالك
الصحة: انخفاض معدلات وفيات أورام الكبد في مصر بنسبة 53٪
تحذيرات رئاسية من مخاطر السوشيال ميديا.. استشاري نفسي يطرح بدائل لحماية الأطفال
ابن عبد العزيز مخيون يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده.. خاص
موعد بداية الترم الثاني 2026.. وإجازة نصف العام المدارس والجامعات في مصر
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة الـ74

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

بعث اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة. وجاء نص البرقية:
“يسعدني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تُجسد أسمى معاني التضحية والفداء من رجال الشرطة البواسل، متوجهاً للمولى عز وجل بخالص الدعوات بأن يديم على سيادتكم الصحة والعافية، ولبلدنا الحبيب مصر الخير والأمن والرخاء، تحت قيادتكم الرشيدة.

توجيهات محافظ الغربية 

كما وجه المحافظ برقيات تهنئة مماثلة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكافة قيادات الوزارة، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

كما هنأ اللواء أشرف الجندي أبناء محافظة الغربية، مؤكداً أن عيد الشرطة يُجسد واحدة من أعظم الملاحم الوطنية في تاريخ مصر، حين تصدى رجال الشرطة البواسل لقوات الاحتلال البريطاني في معركة الإسماعيلية يوم 25 يناير 1952، مسطرين أروع الأمثلة في الدفاع عن الكرامة الوطنية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن رجال الشرطة البواسل هم درع الوطن وحصنه المنيع، أبطال يضحون بالغالي والنفيس يومياً، ليكتبوا ملحمة وفاء وفداء تتجدد كل يوم، ويثبتوا أن مصر قوية بأبنائها المخلصين، وبصمتهم تُخلّد بحروف من ذهب في صفحات التاريخ، لتظل ذكراهم منارة للإخلاص والتضحية في كل أرجاء الوطن.

احتفالات أعياد الشرطة 

وأشار الجندي إلى أن ذكرى عيد الشرطة هي فرصة لتجديد العهد مع الوطن، مستلهماً من تضحيات رجال الشرطة دروساً في الإخلاص والوفاء. كما دعا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر الغالية قيادة وشعباً، وأن يحقق لها مزيداً من التقدم والازدهار.

واختتم اللواء أشرف الجندي كلمته، مؤكدا أن عيد الشرطة مناسبة وطنية تُجدد فينا الإحساس بالفخر والانتماء، وتذكّر دائماً أن مصر عظيمة بأبنائها المخلصين الذين يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن تضحيات رجال الشرطة البواسل تبقى درع الوطن وحصنه المنيع، رمزاً للشجاعة والإخلاص والفداء.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات اعياد الشرطة 25 يناير الرئيس المصري

