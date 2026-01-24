محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة الـ74

بعث اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة. وجاء نص البرقية:

“يسعدني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تُجسد أسمى معاني التضحية والفداء من رجال الشرطة البواسل، متوجهاً للمولى عز وجل بخالص الدعوات بأن يديم على سيادتكم الصحة والعافية، ولبلدنا الحبيب مصر الخير والأمن والرخاء، تحت قيادتكم الرشيدة.

توجيهات محافظ الغربية

كما وجه المحافظ برقيات تهنئة مماثلة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكافة قيادات الوزارة، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

كما هنأ اللواء أشرف الجندي أبناء محافظة الغربية، مؤكداً أن عيد الشرطة يُجسد واحدة من أعظم الملاحم الوطنية في تاريخ مصر، حين تصدى رجال الشرطة البواسل لقوات الاحتلال البريطاني في معركة الإسماعيلية يوم 25 يناير 1952، مسطرين أروع الأمثلة في الدفاع عن الكرامة الوطنية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن رجال الشرطة البواسل هم درع الوطن وحصنه المنيع، أبطال يضحون بالغالي والنفيس يومياً، ليكتبوا ملحمة وفاء وفداء تتجدد كل يوم، ويثبتوا أن مصر قوية بأبنائها المخلصين، وبصمتهم تُخلّد بحروف من ذهب في صفحات التاريخ، لتظل ذكراهم منارة للإخلاص والتضحية في كل أرجاء الوطن.

احتفالات أعياد الشرطة

وأشار الجندي إلى أن ذكرى عيد الشرطة هي فرصة لتجديد العهد مع الوطن، مستلهماً من تضحيات رجال الشرطة دروساً في الإخلاص والوفاء. كما دعا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر الغالية قيادة وشعباً، وأن يحقق لها مزيداً من التقدم والازدهار.

واختتم اللواء أشرف الجندي كلمته، مؤكدا أن عيد الشرطة مناسبة وطنية تُجدد فينا الإحساس بالفخر والانتماء، وتذكّر دائماً أن مصر عظيمة بأبنائها المخلصين الذين يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن تضحيات رجال الشرطة البواسل تبقى درع الوطن وحصنه المنيع، رمزاً للشجاعة والإخلاص والفداء.