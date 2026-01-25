كلية الفنون الجميلة بالمنصورة تُناقش أبحاث مشروعات تخرُّج طلاب دفعة 2026

نظَّمت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة مناقشات أبحاث مشروعات التخرُّج لطلاب المستوى الخامس (دفعة 2026).

وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم العملية التعليمية التطبيقية، وربط المخرجات الأكاديمية بالمعايير المهنية والعلمية، بما يُعزِّز جودة التعليم الفني والمعماري.

وعُقِدت المناقشات تحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية الفنون الجميلة، حيث استقبلت الكلية نخبةً رفيعة المستوى من كبار الأساتذة والخبراء وأعضاء اللجان العلمية من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة في مناقشة وتقييم أبحاث ومشروعات التخرُّج بمختلف تخصُّصات الكلية.

وأكَّد الدكتور محمد عبد العظيم عن تقدير جامعة المنصورة للتعاون الأكاديمي المثمر مع رموز التعليم الفني والمعماري.

كما أكَّد أنَّ مناقشات هذا العام شملت ما يقرب من 550 بحثًا ومشروعًا فنيًّا وتصميميًّا، غطَّت مختلف أقسام وتخصُّصات الكلية، وعلى رأسها مشروعات تخرُّج قسم العمارة للعام الأكاديمي الحالى.

وأوضح أنَّ الأفكار البحثية لمشروعات التخرُّج جاءت في إطار التوجُّهات الوطنية نحو التنمية المتكاملة والشاملة، وانطلاقًا من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، حيث عالجت المشروعات قضايا معمارية وفنية وثقافية معاصرة، وطرحت حلولًا تصميمية مبتكرة تُواكب المتغيِّرات المجتمعية والتكنولوجية.

وأشادت اللجان العلمية بالمستوى المتميِّز للمشروعات المقدَّمة، سواءً على مستوى الفكرة أو المعالجة الفنية أو التقنيات المستخدمة في التنفيذ، مؤكِّدةً أنَّ مشروعات التخرُّج تمثِّل حصادًا علميًّا وعمليًّا لما اكتسبه طلاب المستوى الخامس طوال سنوات دراستهم، تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتخصِّصين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

ويُذكَر أنَّ كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة تضطلع بدورٍ محوري في صقل مواهب طلابها وتنمية قدراتهم الإبداعية، بما يؤهِّلهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة المجتمع، وروَّادًا في المجالات الفنية والثقافية والمعمارية، من خلال إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارة والوعي بقضايا التنمية والذوق العام.