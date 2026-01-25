قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأنبا ميخائيل يترأس اليوم الروحي لخدام الطفولة بإيبارشية حلوان

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
ميرنا رزق

شهدت لجنة الطفولة بإيبارشية حلوان والمعصرة، انطلاق فعاليات اليوم الروحي لخدام وخادمات قطاع الطفولة، والذي حمل عنوان "Be Proactive" (كُن مبادراً) بمسرح كنيسة مارجرجس بكوتسيكا بالمعادي.

وذلك برعاية وحضور صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها.

اتسم اللقاء بحضور مكثف يعكس حرص الكنيسة على تطوير كوادر الخدمة، حيث شارك ٣١٠ خادم وخادمة من مختلف كنائس الإيبارشية، ١٩ كاهناً من مجمع كهنة الإيبارشية.

بدأ اليوم بصلوات القداس الإلهي، تلاها مجموعة من المحاضرات التي ركزت على مفهوم "المبادرة" من زوايا روحية ونفسية وإبداعية: 

• المبادرة الروحية: ألقى نيافة الأنبا ميخائيل محاضرة بعنوان "خادم مبادر روحياً"، ركز خلالها على أهمية اليقظة الروحية كركيزة أساسية في حياة الخادم.

• المبادرة بالإبداع: قدم الأستاذ جون أنطون (الخادم بأسقفية الشباب) رؤية حول كيفية تجديد الخدمة وابتكار أساليب غير تقليدية لجذب الطفل.

• المبادرة النفسية: تناول القس روفائيل رمزي (كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي) سبل فهم الاحتياجات النفسية للطفل، مع تسليط الضوء على الآليات العملية للتعامل مع "الطفل العنيد".

يأتي هذا اللقاء في إطار سعي لجنة الطفولة بالإيبارشية لتثقيف الخدام وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات الخدمة الحديثة، بروح المبادرة واليقظة.

