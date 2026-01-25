أخدت غرضها ومدفعتش فلوس.. أول تعليق من أبو الليف بعد منشور المذيعة الشهيرة

كشف الفنان نادر أبو الليف عن أزمة مرّ بها مع إحدى المذيعات، بعد ظهوره المتكرر في برنامجها دون الحصول على أجر، قبل أن يكتشف أنها كانت تتقاضى مقابلًا ماديًا من جهة الإنتاج من دون علمه، ما أدى إلى خلاف حاد بينهما.

ظهور بدون أجر

وأضاف أبوالليف في تصريحات لـ “صدى البلد” أن المذيعة طلبت منه الظهور بدافع الدعم لأن البرنامج لا يمتلك ميزانية لدفع أجور، فاستجاب بدافع القيم الإنسانية والمهنية، وشارك في أكثر من مناسبة خيرية وأحداث مجتمعية.

وتصاعد الخلاف عندما طلب منه أحد منتجي البرامج الظهور في برنامج آخر بنفس أجره عند الظهور معها، الأمر الذي أثار دهشته، خاصة أنه لم يحصل منها على أي مقابل مادي خلال ظهوره السابق.

مواجهة المذيعة الشهيرة

وواجه المذيعة بما وصل إليه، متهمًا إياها بالحصول على أموال من جهة الإنتاج، بينما كان هو يظهر دون مقابل، لتنهِ المذيعة المكالمة وتقوم بحظره.