أخدت غرضها ومدفعتش فلوس.. أول تعليق من أبو الليف بعد منشور المذيعة الشهيرة

سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
دعاء المغرب 7 من شهر شعبان.. كلمات رددّها للرزق والبركة
قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية
إسراء عبدالمطلب

كشف الفنان نادر أبو الليف عن أزمة مرّ بها مع إحدى المذيعات، بعد ظهوره المتكرر في برنامجها دون الحصول على أجر، قبل أن يكتشف أنها كانت تتقاضى مقابلًا ماديًا من جهة الإنتاج من دون علمه، ما أدى إلى خلاف حاد بينهما. 

ظهور بدون أجر

وأضاف أبوالليف في تصريحات لـ “صدى البلد” أن المذيعة طلبت منه الظهور بدافع الدعم لأن البرنامج لا يمتلك ميزانية لدفع أجور، فاستجاب بدافع القيم الإنسانية والمهنية، وشارك في أكثر من مناسبة خيرية وأحداث مجتمعية.

وتصاعد الخلاف عندما طلب منه أحد منتجي البرامج الظهور في برنامج آخر بنفس أجره عند الظهور معها، الأمر الذي أثار دهشته، خاصة أنه لم يحصل منها على أي مقابل مادي خلال ظهوره السابق.

مواجهة المذيعة الشهيرة

وواجه المذيعة بما وصل إليه، متهمًا إياها بالحصول على أموال من جهة الإنتاج، بينما كان هو يظهر دون مقابل، لتنهِ المذيعة المكالمة وتقوم بحظره.

