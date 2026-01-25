قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
شاطر لدرجة الاستفزاز.. مفيدة شيحة: فتحي عبد الوهاب آل باتشينو العرب
أستون فيلا يفوز على نيوكاسل بثنائية ويحتل المركز الثالث في البريميرليج
جناح الأزهر يكرم أبناء الشهداء في احتفالية بعيد الشرطة بمعرض الكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أخدت غرضها مني وعملتلي بلوك.. أبو الليف يحكي تفاصيل خلافه مع مذيعة شهيرة

"أخدت غرضها مني وعملتلي بلوك"..أبو الليف يحكي تفاصيل خلافه مع مذيعة شهيرة
"أخدت غرضها مني وعملتلي بلوك"..أبو الليف يحكي تفاصيل خلافه مع مذيعة شهيرة
إسراء عبدالمطلب

تصدر الفنان المصري نادر أبو الليف مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشره منشورًا على حسابه الشخصي على فيسبوك كشف فيه عن خلاف حاد جمعه بإحدى المذيعات تعمل في قناة فضائية، بعد أن قام بظهوره المتكرر في برنامجها دون الحصول على أي مقابل مادي. 

وأوضح أبو الليف أن المذيعة، التي لم يذكر اسمها الكامل واكتفى بالإشارة إلى أول حرف منه، كانت تتقاضى أجرًا من جهة الإنتاج مقابل استضافته، الأمر الذي فجر الأزمة وأثار جدلًا واسعًا بين متابعيه.

تفاصيل الخلاف

كشف أبو الليف أن المذيعة تواصلت معه في البداية وطلبت منه الظهور في برنامجها على سبيل الدعم والمساندة، مبررة عدم دفع أي أجر بعدم توفر ميزانية إنتاجية كافية. ولفت الفنان إلى أنه وافق على ذلك بدافع التقدير، خاصة أنه لم يكن يمانع الظهور الإعلامي مجانًا في بعض الحالات الإنسانية أو المهنية.

وامتد دعمه لتلك المذيعة إلى المشاركة في أنشطة خيرية، منها إحياء حفل زفاف لفتاة يتيمة، وكذلك المساهمة في حفل للأطفال الأيتام، مؤكداً أنه لم يعترض على أي من هذه المشاركات لإيمانه بالقيمة الإنسانية لتلك الأعمال.

تصاعد الأزمة

وأشار أبو الليف إلى أن الأزمة تصاعدت بعد أن علم من مصادر أخرى بأن المذيعة كانت تتقاضى أجرًا مقابل ظهوره معها، بينما كان هو يشارك دون مقابل.

وأضاف أنه حاول التواصل معها مباشرة لمناقشة الموقف، إلا أن رد فعلها جاء غاضبًا، حيث أنهت المكالمة بشكل مفاجئ وقامت بحظره على وسائل التواصل، ما زاد من تفاقم الخلاف بين الطرفين. 

وأوضح الفنان أن الموقف أثار استياءه، لكنه حرص على التعامل بأخلاقية قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية، معتبرًا أن ما حدث مساس بحقوقه الأدبية والمعنوية.

موقف أبو الليف ورؤيته المهنية

في ختام تصريحاته، شدد نادر أبو الليف على أهمية احترام العمل الفني والتقدير المهني، مؤكدًا أن التعاون بين الفنانين والإعلاميين يجب أن يقوم على الوضوح والاحترام المتبادل، حتى في الحالات التي يتم فيها الظهور الإعلامي دون مقابل. 

كما أشار إلى أنه سيحتفظ بحق الرد والحفاظ على كرامته المهنية، لافتًا إلى أن أي تعاون مستقبلي يجب أن يكون مبنيًا على الشفافية والصدق، وهو المبدأ الذي يحرص على الالتزام به في كافة أعماله الفنية والإعلامية.

تفاصيل الأزمة

كشف الفنان نادر أبو الليف عن أزمة مرّ بها مع إحدى المذيعات، بعد ظهوره المتكرر في برنامجها دون الحصول على أجر، قبل أن يكتشف أنها كانت تتقاضى مقابلًا ماديًا من جهة الإنتاج من دون علمه، ما أدى إلى خلاف حاد بينهما. 

وأضاف أبوالليف في تصريحات لـ “صدى البلد” أن المذيعة طلبت منه الظهور بدافع الدعم لأن البرنامج لا يمتلك ميزانية لدفع أجور، فاستجاب بدافع القيم الإنسانية والمهنية، وشارك في أكثر من مناسبة خيرية وأحداث مجتمعية.

وتصاعد الخلاف عندما طلب منه أحد منتجي البرامج الظهور في برنامج آخر بنفس أجره عند الظهور معها، الأمر الذي أثار دهشته، خاصة أنه لم يحصل منها على أي مقابل مادي خلال ظهوره السابق.

وواجه المذيعة بما وصل إليه، متهمًا إياها بالحصول على أموال من جهة الإنتاج، بينما كان هو يظهر دون مقابل، لتنهِ المذيعة المكالمة وتقوم بحظره.

أبو الليف المذيعة نادر أبو الليف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

ترشيحاتنا

الخورأسقف بولس ساتي

مجلس سيدة الرسل ينظم يومًا تكوينيًا بمشاركة المدبر البطريركي للكلدان بمصر

هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب عام المهندس

المعاشات أولا .. هاني ضاحي يتعهد بحلول عاجلة لأزمات المهندس | خاص

التذاكر الموحدة

إطلاق نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد