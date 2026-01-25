الكرملين: واشنطن تتحرك بسرعة في مسار التسوية الأوكرانية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الأحد، إن الولايات المتحدة تتحرك بوتيرة سريعة في إطار جهودها للتوسط في مسار التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الضغوط الزمنية التي تمارسها واشنطن في هذا السياق "مفهومة".



وأوضح بيسكوف في تصريحات لوسائل إعلام روسية أن "هناك ديناميكية عالية، الأميركيون، بصفتهم وسطاء، يضغطون زمنياً ويدفعون الأمور إلى الأمام، وهذا أمر يمكن تفهمه"، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وأشار المتحدث إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس فلاديمير بوتين بالمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف كان "مهماً للغاية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن موسكو لطالما اعتبرت أن مسار التسوية في أوكرانيا سيكون طويلاً ومعقداً، وأن الالتزام بالمسارات المتفق عليها قد يتيح تحقيق تقدم فعلي.

