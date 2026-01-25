قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انخفاض في أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع توافر كميات كافية من السلع الغذائية الأساسية داخل الأسواق المحلية والمنافذ الحكومية، ما انعكس على استقرار الأسعار وعدم تسجيل زيادات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأحد 25 يناير 2026.

يأتي هذا الاستقرار في إطار المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، التي تعمل على ضبط منظومة التداول ومنع أي محاولات للمغالاة السعرية، من خلال تكثيف الحملات الرقابية وضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال فصل الشتاء.
 

أسعار السلع اليوم في الوادي الجديد 

وخلال جولة ميدانية لرصد حركة الأسواق، لوحظ توافر السلع الجافة والأساسية بكميات مناسبة، حيث سجلت أسعار السلع التموينية استقرارًا ملحوظًا، وجاءت على النحو التالي:

لفة أرز (1 كيلو صافي) 230 جنيهًا، لفة سكر (1 كيلو صافي) 270 جنيهًا، لفة أرز (800 جرام) 190 جنيهًا، شكارة أرز (10 كيلو) 215 جنيهًا، شكارة أرز (25 كيلو) 510 جنيهات، شكارة مكرونة (10 كيلو) 180 جنيهًا، كرتونة مكرونة (20 كيسًا) 120 جنيهًا.

كما سجلت أسعار البقوليات والمعلبات استقرارًا، حيث بلغ سعر كيلو الفاصوليا 55 جنيهًا، والعدس الأصفر 50 جنيهًا، و4 علب تونة مفتتة سواء باردة أو حارة 85 جنيهًا، و3 علب تونة قطع 100 جنيه، وعلبة السردين البارد 40 جنيهًا، ولفة الملح (كيس كبير) 27 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وفيما يخص اللحوم والدواجن، تراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا، بينما سجل كيلو الدواجن البيضاء من 75 إلى 85 جنيهًا. أما منتجات الألبان، فقد بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض من 70 إلى 80 جنيهًا، و500 جرام 50 جنيهًا، وكرتونة البيض 130 جنيهًا.

وسجلت أسعار الزيوت والسمن استقرارًا، حيث بلغ سعر زجاجة الزيت (1 لتر) 57 جنيهًا، والسمن (1 كجم) 67 جنيهًا، و(2 كجم) 130 جنيهًا، فيما سجل كيلو الدقيق 22 جنيهًا، والشاي حجم كبير 50 جنيهًا.

وأكد عدد من المواطنين أن توافر السلع داخل المنافذ الحكومية ساهم في توفير بدائل بأسعار أقل، فيما أشار التجار إلى أن ضخ المعروض منع أي ممارسات احتكارية.

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ خطتها للتوسع في المعارض والمنافذ المتحركة، مع تعزيز التعاون مع المنتجين المحليين، بما يضمن استقرار الأسواق وتحسين مستوى المعيشة بمختلف المراكز والقرى.

