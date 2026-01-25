قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة المحمول: إلغاء إعفاءات الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10% وقد يزيد قريبا
طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية
عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026
الجيش السوري يتهم قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عمرو أديب: مصر غنية إنسانيا وبالبركة والرحمة والخير.. ومحدش بينام فيها من غير عشاء
هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر
خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس
ارحموا البلد.. أحمد موسى: إعلاميون خانوا الوطن في 25 يناير ويخربون مصر حتى اليوم
معارك لا تعد وشغف لم يتغير.. محمد هاني يحتفل بعيد ميلاده برسالة عن رحلته مع الأهلي
التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري والزمالك بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

1000 جنيه رسم معاينة لترخيص المحال التجارية بالإخطار طبقا للقانون

المحال التجارية
المحال التجارية
معتز الخصوصي

يعتبر قانون المحال العامة من القوانين الهامة التي وضعت ضوابط وشروط بالنسبة لتراخيص المحال التجارية بالإخطار.

ونص قانون المحال العامة فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.

وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:

- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.

- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.

ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.

أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة. - لطالب الترخيص ان يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.

وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي. وطبقا لما نص عليه قانون المحال العامة يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتضمن القانون نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.و ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة. ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.

أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة. - لطالب الترخيص ان يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها و إعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي.

وطبقا لما نص عليه قانون المحال العامة يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة. وتضمن القانون أيضا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.

قانون المحال العامة شروط تراخيص المحال التجارية تراخيص المحال التجارية المحال التجارية رسم معاينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ترشيحاتنا

لميس الحديدي

لميس الحديدي تهاجم منع السيدات من الإقامة بالفنادق: مخالف للدستور والقانون والأخلاق

عمرو أديب

عمرو أديب: لو نمت اعذورني أنا واخد أدوية كحة كتير وعامل دماغ غير طبيعية

عمرو أديب

عمرو أديب: أنا نفسي هفاني على بليلة ويكون فيها 4 صوابع قشطة

بالصور

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد