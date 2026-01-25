وسائل إعلام لبنانية: مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف بلدة مروحين جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم أن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت بلدة مروحين الواقعة في جنوب لبنان بعدة قذائف.

ولم تصدر حتى الان أي بيانات أو معلومات عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على إحدى البلدات في جنوب لبنان، وتحديدًا في المنطقة الواقعة بين بير السلاسل وكفر نونين،حيث أسفرت الغارة عن وقوع إصابات، وفقًا للمعلومات الأولية المتاحة.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أحمد سنجاب، أن الغارة استهدفت مخزنًا داخل منطقة سكنية مأهولة.

وأضاف أن الهجوم تزامن مع عطلة رسمية في لبنان، مما أدى إلى وجود عدد من المواطنين في محيط الموقع المستهدف.