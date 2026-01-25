بين رجب ورمضان.. نيفين مختار: شعبان شهر الخير ورفع الأعمال

قالت الدكتورة نيفين مختار الداعية الإسلامية، إن شهر شعبان بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، موضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شهر شعبان لأنه شهر محبب.

واضافت ت خلال لقائها مع شريف عبد البديع، وآية شعيب، مقدمي برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال وفيه تم تحويل القبلة.

التوبة والدعاء وبر الوالدين

ولفتت إلى أنه سمي بهذا الاسم لتشعب الخير الكثير فيه، لذا يجب الإكثار فيه من التوبة والدعاء وبر الوالدين والصلاة والصوم، موضحة أنه استعدادا لشهر رمضان المبارك.



تسخين وتأهيل نفسي

وأكدت الدكتورة نيفين مختار الداعية الإسلامية، أن هناك حاجة من الآن لتسخين وتأهيل نفسي ومعنوي لدخول وتقبل شهر العبادات بروحانيات عالية، موضحة أنه لا مجال للتكاسل عن الطاعة في شعبان لأنه يمر سريعًا.