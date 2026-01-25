قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آليات الاحتلال تستهدف خيام نازحين في حي التفاح بغزة
البث الإسرائيلية: افتتاح معبر رفح من الجانب الفلسطيني خلال 48 ساعة من الموافقة
مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
اتهام جنرال عسكري صيني رفيع المستوى بتسريب أسرار نووية إلى الولايات المتحدة
الأهلي وحسين الشحات .. تجديد العقد موسمين يتوقف على المقابل المالي ونسبة الإعلانات
شوط أول إيجابي بين أرسنال ومانشستر يونايتد في البريميرليج
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
أخبار العالم

مقـ.ـتل وإصابة 5 حوثيين في قصف مدفعي غرب تعز باليمن

أ ش أ

شنت قوات الجيش اليمني قصفا مدفعيا استهدف تجمعًا لمليشيات الحوثي الإرهابية في جبل المنعم بمديرية جبل حبشي، غرب مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة 5 إرهابيين.

أوضح مصدر عسكري يمني في محور تعز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم، الأحد، أن القصف جاء عقب رصد تحركات معادية للمليشيات في المنطقة ..مؤكدًا أن الاستهداف حقق إصابات مباشرة في صفوف العناصر الحوثية.

أشار المصدر إلى أن قوات الجيش اليمني مستمرة في التصدي لمليشيات الحوثي، وإحباط محاولاتها العدائية، في إطار جهودها لحماية المدنيين والدفاع عن مواقعها.

قوات الجيش اليمني قصفا مدفعيا تجمعًا لمليشيات الحوثي الإرهابية جبل المنعم بمديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز

