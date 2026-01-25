مقـ.ـتل وإصابة 5 حوثيين في قصف مدفعي غرب تعز باليمن

شنت قوات الجيش اليمني قصفا مدفعيا استهدف تجمعًا لمليشيات الحوثي الإرهابية في جبل المنعم بمديرية جبل حبشي، غرب مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة 5 إرهابيين.

أوضح مصدر عسكري يمني في محور تعز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم، الأحد، أن القصف جاء عقب رصد تحركات معادية للمليشيات في المنطقة ..مؤكدًا أن الاستهداف حقق إصابات مباشرة في صفوف العناصر الحوثية.

أشار المصدر إلى أن قوات الجيش اليمني مستمرة في التصدي لمليشيات الحوثي، وإحباط محاولاتها العدائية، في إطار جهودها لحماية المدنيين والدفاع عن مواقعها.