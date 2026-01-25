قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يكشف عن كواليس حواراته مع الرئيس حسني مبارك
هل تلمح ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد وننسى اللي كان؟.. تفاصيل
الاتحاد السنغالي لكرة القدم يوضح موقفه من تصريحات الحاجي ضيوف
أمريكا.. موجة البرد القارس تودي بحياة شخصين في ولاية لويزيانا
شعبة المحمول: لا يجوز دعم تصدير الموبايل من جيب المواطن المصري
إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة عمال على صحراوي البحيرة
تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هنا شيحة تستعيد ذكريات 2016 بصور قديمة ورسالة مؤثرة

هنا شيحة
هنا شيحة
يارا أمين

نشرت الفنانة هنا شيحة ، مجموعة من الصور التي تعود إلى عام 2016، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وعلّقت عليها برسالة مليئة بالحنين والتأمل في مرور الوقت.

وقالت هنا شيحة: “2016… واو… كان ده من 10 سنين.. الوقت بيمر بسرعة، لكن الذكريات بتفضل في القلب.. بعضها حلو وبعضها مجنون، بعضها ممتع، وبعضها حزين. 

وتابعت: بعض الأصدقاء فقدناهم، لكن ذكراهم عايشة. الوقت بيمر بسرعة، ده أكيد.. فلنودع 2016".

وكشفت الفنانة هنا شيحة عن رؤيتها لشخصيتها في فيلم "شكوى" الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أن مشاركتها في هذا العمل المختلف تمثّل تجربة فنية مميزة تجمع بين العمق الإنساني والسخرية السوداء، في إطار معالجة اجتماعية معاصرة تمس واقع الجمهور.

وبدأت هنا شيحة حديثها بالتأكيد على طبيعة العمل وروحه الفنية، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج “سبوت لايت”، المذاع على قناة “صدى البلد”، قائلة: "الفيلم هو فيلم كوميديا سوداء، وأنا بجد مبسوطة إني جزء من الفيلم ده".

وانتقلت الفنانة للحديث عن علاقة شخصيتها "زيزي" بباقي الشخصيات داخل الفيلم، مشيرة إلى الاختلافات الجوهرية في طرق التفكير وديناميكية الصراع بينهم، قائلة: "علاقة زيزي بمجدي وسما كانت بالنسبة لي عجباني جداً، لأن زيزي هي الجديدة، وهما القديم اللي مش عايزين يتغيروا، أو هي سما بتحاول تتغير، ومجدي رافض، رافض التغيير، مُصرّ إن هو عنده حق إنه ياخد حقه، بس هو كمان مش مواكب العصر".

ثم واصلت وصف ملامح شخصية "زيزي" التي تجسّد الطاقة والرغبة في الحركة نحو المستقبل، قائلة: "وزيزي الناحية التانية مواجهة وعايزة تتحرك لقدام، مش هتستنى، عايشة في دلوقتي، وبتأجر بيتها، و'التلاجة يا مجدي بـ 18 ألف، نجيب التلاجة'، فجأة التلاجة في الآخر بقت بـ 100 ألف، يعني نّطت، وهو مُصرّ إنه ما يشتريش التلاجة، مع إنه لو كان عمل كده من الأول خلاص، كان ما عداش بكل دة".

الفنانة هنا شيحة إنستجرام 2016 فيلم شكوى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

