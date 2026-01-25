كوميديا رمضان 2026.. إيمان يوسف تتحدث عن تعاونها مع ياسر جلال في «كلهم بيحبوا مودي»

كشفت الفنانة إيمان يوسف، تفاصيل مشاركتها في الموسم الدرامي خلال رمضان 2026، موضحة أنه تم عرض العمل الأول عليها من خلال ياسر جلال وهو كلهم بيحبوا مودي.

كوميديان وشخصية لطيفة

وتابعت إيمان، خلال لقائها مع شريف عبد البديع، وآية شعيب، مقدمي برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ياسر جلال كوميديان وشخصية لطيفة.

وأكدت أن المسلسل حلو وسوف يعجب كل الناس ويتزوج مرة واحدة بيضة ومرة سمرة ومرة تخينة ومرة رفيعة وهذا أمر كوميدي لأنه يحب كل الستات.

وأضافت أن المسلسل سوف يعرض في النصف الأول من رمضان، موضحة أن هذا المسلسل مختلف عن العمل الثاني الذي تشارك فيه أولاد الراعي.

