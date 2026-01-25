حماس: تعاملنا مع ملف الأسرى وجثامين المحتجزين بشفافية حسب اتفاق وقف إطلاق النار

أكدت حركة حماس الفلسطينية، على تعاملهم مع ملف الأسرى وجثامين المحتجزين بشفافية، وأنجزنا المطلوب حسب اتفاق وقف إطلاق النار، وسلمنا كل ما لدينا من الأحياء وجثامين المحتجزين دون تأخير رغم عدم التزام الاحتلال وخروقاته لوقف إطلاق النار».

التفاصيل والمعلومات

وأضافت : «عملنا في ظروف معقدة وشبه مستحيلة على استخراج وتسليم جميع جثامين المحتجزين من قطاع غزة، وأطلعنا الوسطاء على كافة التفاصيل والمعلومات التي لدينا حول مكان وجود رفات المحتجز ران جويلي».

تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

ودعت حركة حماس، الوسطاء لإلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.