طريقة عمل ريزوتو لسان عصفور.. جديد وغير تقليدي

ريزوتو لسان عصفور من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ويمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لذيذ وشهي.

قدمت الشيف توتا، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ريزوتو لسان عصفور، بمذاق لذيذ وغير تقليدي فيما يلي….

مقادير ريزوتو لسان عصفور



● ٣ كوب لسان عصفور

● طبق مشروم مقطع

● ٢ ملعقة كبيرة زبدة

● زيت زيتون

● بصلة صغيرة مفرومة ناعم

● ٢ فص ثوم مفروم

● كوب كريمة طبخ

● ٢ كوب مرقة

● نص كوب جبنة رومي مبشورة

● ملح + فلفل

● رشة زعتر

● رشه ريحان

طريقة تحضير ريزوتو لسان عصفور



يسخن الزيت مع الزبدة على النار ثم يشوح البصل والثوم

يضاف المشروم ونقلب حتى يذبل قليلا

تضاف التوابل ونقلب

يضاف لسان العصفور ونقلب

تضاف المرقة تدريجيا من حين لآخر خلال مدة التسوية

تضاف الكريمة والجبنة ونقلب