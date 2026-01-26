استمرار الحملات المكثفة للنظافة العامة ورفع كفاءة شوارع سفاجا

أكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، استمرار تنفيذ الحملات المكثفة لأعمال النظافة العامة بمختلف أحياء المدينة، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع مدن المحافظة.

وأوضح رئيس المدينة أن الوحدة المحلية تواصل جهودها اليومية في تنفيذ حملات النظافة الشاملة، تحت إشراف مباشر ومتابعة مستمرة، مشددًا على أهمية الاستمرار في الأعمال بصورة دورية، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة ويلبي تطلعات المواطنين في مختلف المناطق السكنية والتقسيمات.

وفي هذا السياق، واصل قسم البيئة بالوحدة المحلية اليوم تنفيذ جهوده المكثفة في مجال النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع، حيث شهدت مناطق إسكان مبارك 2، وإسكان مبارك 3، ومحيط قسم شرطة سفاجا بالكيلو 5، حملات نظافة موسعة شملت رفع المخلفات والتراكمات بكافة أنواعها.

وتضمنت الأعمال رفع المخلفات الصلبة والشجرية، وإزالة الأتربة والقمامة، إلى جانب تفريغ الحاويات، وذلك باستخدام المعدات والسيارات والعمالة المتاحة بالوحدة المحلية، في إطار تحسين المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل أن حملات النظافة ستتواصل تباعًا بجميع مناطق مدينة سفاجا، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع مستوى النظافة العامة وتحسين جودة الحياة، بما يعكس الوجه الحضاري للمدينة ويلائم مكانتها السياحية والتنموية.