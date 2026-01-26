كواليس غضب محمد صبحي قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، تفاصيل ما دار داخل نادي الزمالك، بشأن موقف محمد صبحي، حارس مرمى الفريق، قبل مواجهة المصري البورسعيدي، مساء الأحد، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن محمد صبحي أبدى استياءه الشديد من عدم مشاركته أساسيًا في المباراة، ورفض الجلوس على مقاعد البدلاء، مفضلًا الخروج من القائمة، في ظل قناعته بأحقيته في اللعب، خاصة بعد عودته من معسكر منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وأضاف أضا، أن صبحي يرى أن تواجده مع المنتخب خلال الفترة الماضية يمنحه أفضلية المشاركة، وهو ما دفعه لاتخاذ هذا الموقف قبل اللقاء.

تابع: «أنا بعتب على محمد صبحي، لأنك أنت ومحمد عواد حراس كبار، وكل واحد فيكم من حقه يلعب، لكن اللي يشارك أساسي التاني المفروض يدعمه ويتمنى له التوفيق».

اختتم أضا تصريحاته بالتأكيد على أن الموسم لا يزال طويلًا، والمشاركة ستأتي للجميع، مشددًا على أن المنافسة بين حراس الزمالك أمر طبيعي وصحي، وأن كلا الحارسين سيحصلان على فرصته في التواجد داخل الملعب خلال الفترة المقبلة.

